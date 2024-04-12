Токмак, Запорожская область, 12 апреля, 2024, 22:59 — ИА Регнум. В результате обстрела киевскими боевиками жилого квартала в городе Токмаке Запорожской области есть погибшие, в числе которых ребёнок, десятки жителей получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА Регнум

Экстренные службы тушат пожар и разбирают завалы. Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и девять многоэтажек.

«Сохраняется угроза повторных ударов. Всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана всесторонняя помощь», — написал в Telegram-канале Евгений Балицкий.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 4 апреля совершили ракетный обстрел Токмака в Запорожской области. В результате удара был разрушен дом, осколочные повреждения получил газопровод.

30 марта глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов информировал об обстреле Токмака со стороны ВСУ. Украинские военные обстреляли город из реактивных систем залпового огня. Рогов также заявлял о работе российских средств противовоздушной обороны.

31 марта глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что за сутки в регионе от обстрелов со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя. По его словам, при обстреле Ясиноватой пострадали мужчины 1965 и 1957 годов рождения, оба получили ранения средней степени тяжести. Всего за сутки произошло 14 обстрелов, ВСУ выпустили 39 боеприпасов реактивной и ствольной артиллерии, включая припасы кассетного типа, добавил Пушилин.