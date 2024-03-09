Материалы с тегом «Евгений Балицкий»
Электроподстанция загорелась после атаки дронов ВСУ в Запорожской области
ВСУ 9 марта атаковали город Пологи в Запорожской области с помощью дронов, после чего там загорелась подстанция, питающая часть Пологовского района, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале. «Произошло возгорание подстанции, электроснабжение прекращено. Пострадавших нет»...
9 марта 2024
Балицкий рассказал о судьбе отказавшихся от обмена пленных бойцов ВСУ
Пленных Вооружённых сил Украины, отказавшихся от обмена и желающих стать гражданами России, могут привлечь к восстановлению новых регионов. Об этом 6 марта сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В беседе с «РИА Новости» он уточнил, что речь не идёт о раненых или тех, кому нужен...
6 марта 2024
Балицкий высказался о возможном освобождении всей Запорожской области
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что рассчитывает на скорое освобождение всей территории региона, в том числе и областного центра — города Запорожье. Об этом он рассказал в беседе с «РИА Новости» 6 марта на полях Всемирного фестиваля молодёжи. «Этот вопрос лучше задавать...
6 марта 2024
МАГАТЭ не признаёт обстрелов ВСУ Запорожской АЭС, заявил Балицкий
Европейские структуры, включая Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), не признают обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинских войск, хотя такие удары являются угрозой для всего мира. Об этом 5 марта заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Как отметил в...
5 марта 2024
Балицкий объяснил, почему ВСУ бьют по гражданской инфраструктуре
Украинская армия наносит удары по гражданской инфраструктуре из-за отсутствия успехов на линии боевого соприкосновения. Об этом 4 марта заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Сегодня они [ВСУ] бьют именно по инфраструктуре, потому что у них нет побед на фронте», — сказал он в...
4 марта 2024
ВСУ атакуют инфраструктуру из-за отсутствия успехов на фронте — Балицкий
Отсутствие успехов в зоне боевых действий приводит к тому, что ВСУ атакуют инфраструктуру. Таким образом украинские боевики пытаются нанести хоть какой-то урон. Об этом в интервью «Известиям» рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Сегодня противник бьёт именно по инфраструктуре...
новость часа
4 марта 2024
В Запорожской области ВСУ не в состоянии достойно огрызаться — Балицкий
Военные российской армии имеют очевидное преимущество в вооружении в Запорожской области, киевские боевики не в состоянии достойно огрызаться, показывают свои слабые места. Об этом «РИА Новости» рассказал губернатор региона Евгений Балицкий. «Чувствуется наше преимущество в вооружении, и в...
1 марта 2024
Балицкий сообщил о выдворении ряда людей на Украину — 732-й день СВО
Наступивший 732-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован обсуждением заявления губернатора Запорожской области Евгения Балицкого о принудительном выдворении на Украину лиц, не поддерживающих СВО. В интервью российской журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в...
26 февраля 2024
Российские войска вошли в Работино
Российские бойцы вошли в село Работино в Запорожской области и продолжают наступать и перемалывать силы ВСУ, заявил 25 февраля губернатор Евгений Балицкий. Глава Запорожской области отметил, что Работино ВСУ считали главным символом летнего контрнаступления. За этот клочок искалеченной земли...
новость часа
25 февраля 2024
Балицкий сообщил о выдворении ряда людей на Украину
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что из России на Украину выдворялись люди, которые не поддерживали специальную военную операцию (СВО). Об этом он сообщил в интервью российской журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в её Telegram-канале. «Выселили тех, кто так или...
новость часа
25 февраля 2024
Балицкий сообщил об успехах российской армии в Запорожье
Российские войска медленно и аккуратно продвигаются в Запорожской области, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Евгений Балицкий. По словам главы Запорожской области, военные берегут «личный состав» и не стремятся биться насмерть «за какой-то разрушенный населённый пункт». «Мы берём их очень...
31 января 2024
Балицкий заявил, что экипаж Ил-76 защитил населённый пункт от угрозы
Лётчики тяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-76, сбитого украинскими военными над Белгородской областью, увели воздушное судно от населённого пункта, заявил журналистам губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. К такому выводу он пришел, ознакомившись с видеозаписью полёта экипажа перед...
новость часа
25 января 2024
В Запорожской области объявили об отмене сокращения комендантского часа
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил об отмене действия распоряжения о сокращении комендантского часа в регионе из-за произошедшего 30 декабря ракетного обстрела Белгорода. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале. «В связи с террористическим актом в Белгородской...
31 декабря 2023
Балицкий сообщил об отступлении ВСУ и подготовке новой линии обороны
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал об отступлении подразделений украинской армии и подготовке севернее новой линии обороны в регионе. Об этом он написал в Telegram-канале. «Враг отходит и готовит новую линию обороны гораздо севернее наших границ», — сообщил глава региона...
30 декабря 2023
Глава Запорожской области рассказал о состоянии атомных реакторов ЗАЭС
Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) украинские боевики не смогут нанести такой ущерб, который вызовет экологическую катастрофу, атомные реакторы станции работают стабильно, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По словам главы региона, имеющееся в распоряжении ВСУ оружие не...
новость часа
22 декабря 2023
Балицкий: Запад сменит Зеленского, «как салфетку» при макияже
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, который хорошо знаком с главой киевского режима Владимиром Зеленским, уверен, что тот будет до последнего пытаться сохранить связи с Западом, хвататься за любую возможность, но рано или поздно его всё равно «выкинут как использованную салфетку»...
21 декабря 2023
Балицкий назвал сроки падения основного фронта украинских войск
Распад фронта на Украине ожидается ориентировочно весной 2024 года, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий. «Думаю, что зима, весна — закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления. Скорее всего, что фронт рухнет», — сказал он в интервью «РИА Новости»...
новость часа
20 декабря 2023
В Запорожской области ВСУ практически не ведут активных атак
На Запорожском участке фронта украинские войска практически не ведут активных атак. ВСУ выдохлись и несут большие потери, Россия полностью завладела инициативой, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В интервью «РИА Новости» он отметил, что всё познаётся в сравнении. О...
20 декабря 2023
Балицкий сообщил о значительном продвижении российских войск в Запорожье
Российские военные значительно продвинулись в Запорожской области, сообщил 12 декабря губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. «Обстановка стабильно напряженная, однако наши парни продолжают не только удерживать оборону, но и поступательно продвигаться вперед», — написал глава области...
12 декабря 2023
В Крыму открыли памятник Кириллу Стремоусову
Памятник бывшему замглавы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову, погибшему год назад, открыли 9 ноября на его могиле в Симферополе. Церемония прошла с участием главы Крыма Сергея Аксёнова и губернатора Севастополя Михаила Развожаева, руководителей Херсонской и Запорожской областей...
9 ноября 2023