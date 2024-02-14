Вечером 13 февраля в 11-этажном жилом доме в Анапе вспыхнул пожар на площади 1 тыс. кв. метров. В МЧС уточнили, что загорелась мансарда, пострадавших нет, а спасатели проводят эвакуацию жильцов.

Юрий Озаровский/РИА Новости

Юрий Озаровский/РИА Новости

В дальнейшем уточнялось, что спасатели эвакуировали из дома 440 человек, включая 112 детей. Для эвакуированных жильцов были организованы три пункта временного размещения вместимостью 360 человек.

В ходе пожара крыша жилого дома частично обрушилась, огонь перекинулся на некоторые квартиры.

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Следственный отдел по Анапе управления СК России возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что дом был введён в гражданский оборот на основании решений Анапского городского суда, вынесенных в июне 2011 года. Однако построен он был без проектных и разрешительных документов.

Юрий Озаровский/РИА Новости

На базе трёх отелей были развёрнуты пункты временного размещения для эвакуированных жильцов загоревшегося дома, с ними работали психологи МЧС.

Юрий Озаровский/РИА Новости

МЧС России/ТАСС

Открытое горение было ликвидировано в 23:30. В это время, как пояснили в МЧС, шла эвакуация жителей близлежащих домов, а также ограничивалось движение автомобилей.

Потушить огонь, по сообщению мэрии, удалось в 03:57. В борьбе с ним участвовали в общей сложности 146 человек, было задействовано 48 единиц техники.

Юрий Озаровский/РИА Новости

К утру в пунктах временного размещения находились 60 человек, в том числе 10 детей. Жертв удалось избежать, пострадал один житель загоревшегося дома.

Повреждения в результате пожара получили 36 квартир из 196.