Анапа, Краснодарский край, 14 февраля, 2024, 09:45 — ИА Регнум. В результате пожара в многоэтажном жилом доме в Анапе 36 квартир получили повреждения. Об этом сообщил 14 февраля представитель экстренных служб.

Юрий Озаровский/РИА Новости

«Из 196 квартир многоэтажки на улице Объездная повреждены огнём 36», — приводит его слова «РИА Новости».

Один пострадавший госпитализирован.

Ранее в мэрии Анапы сообщили, что пожар в 11-этажном жилом доме полностью потушен.

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