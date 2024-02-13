Анапа, Краснодарский край, 13 февраля, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Площадь пожара в жилом доме в Анапе составляет 1000 кв. м., сообщили 13 февраля в МЧС.

«В Краснодарском крае площадь пожара — 1000 квадратных метров. Всего к тушению привлекаются порядка 70 специалистов, работают 22 единицы техники», — сказано в сообщении в Telegram-канале Министерства.

Ранее МЧС проинформировало, что в 11-этажном жилом доме в Анапе горит мансарда. По предварительной информации, пострадавших нет, спасатели проводят эвакуацию жильцов, отмечала пресс-служба ведомства. На месте работали 30 специалистов и 12 единиц техники.

Ранее МЧС сообщало, что в деревне Галаево Курганской области в ночь на 13 февраля загорелся частный жилой дом. В тушении были задействованы 22 специалиста и девять единиц техники. Огонь охватил веранду и кровлю по всей площади. Спасатели обнаружили тела пяти погибших, в том числе троих детей. Причины пожара устанавливаются.

В ночь на 9 февраля на улице Черняховского в районе станции метро «Аэропорт» в Москве по всей площади загорелась кровля многоквартирного жилого дома. Из здания эвакуировали 400 человек. Площадь возгорания составила четыре тысячи квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. У шестиэтажного здания обрушилась крыша.

В результате пожара пострадали десять человек. Городские службы начали восстановительные работы. Следственный комитет утром 9 февраля проинформировал о начале доследственной проверки. Позднее в ведомстве заявили, что причиной пожара мог стать сбой в системе антиобледенения. Признаков умышленного поджога выявлено не было.