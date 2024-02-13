По факту пожара в многоэтажном жилом доме в Анапе возбудили уголовное дело
Москва, 13 февраля, 2024, 21:57 — ИА Регнум. По факту пожара в многоэтажном доме в Анапе возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщила 13 февраля пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своём Telegram-канале.
«По указанию руководителя следственного управления СК России по краю А. К. Маслова следственным отделом по городу Анапа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум 13 февраля в Анапе загорелась мансарда жилого дома, площадь пожара составляет 1000 кв. м, на месте работают более 100 специалистов и 35 единиц техники.
Спасатели эвакуировали из горящего здания 440 человек, в том числе 112 детей, при пожаре пострадал один человек. Для эвакуированных жильцов дома организованы три пункта временного размещения вместимостью 360 человек.
Крыша жилого дома в Анапе, в котором вспыхнул пожар, частично обрушилась, огонь перекинулся на квартиры.