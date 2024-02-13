Москва, 13 февраля, 2024, 21:57 — ИА Регнум. По факту пожара в многоэтажном доме в Анапе возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщила 13 февраля пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По указанию руководителя следственного управления СК России по краю А. К. Маслова следственным отделом по городу Анапа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум 13 февраля в Анапе загорелась мансарда жилого дома, площадь пожара составляет 1000 кв. м, на месте работают более 100 специалистов и 35 единиц техники.

Спасатели эвакуировали из горящего здания 440 человек, в том числе 112 детей, при пожаре пострадал один человек. Для эвакуированных жильцов дома организованы три пункта временного размещения вместимостью 360 человек.

Крыша жилого дома в Анапе, в котором вспыхнул пожар, частично обрушилась, огонь перекинулся на квартиры.