Анапа, Краснодарский край, 14 февраля, 2024, 07:59 — ИА Регнум. В мэрии Анапы сообщили, что пожар в 11-этажном жилом доме полностью потушен.

Мэрия Анапы Горящий дом в Анапе

Спасателям удалось потушить огонь в 3:57. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. метров.

В пунктах временного размещения находятся 60 человек, в том числе десять детей.

«Жертв нет, пострадал один житель дома», — уточнили местные власти.

Причины возгорания кровли, откуда и распространился огонь, ещё устанавливаются.

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Как сообщало ИА Регнум, пожар в 11-этажном доме в Анапе локализован на площади 1 тыс. кв. метров. Эвакуированные жители находятся в пунктах временного размещения, кто-то разместился у родных и близких.

Дом, где вечером 13 февраля загорелась мансарда, построили без проектных и разрешительных документов.

По информации следствия, дом введён в эксплуатацию на основании решений Анапского городского суда, вынесенных в июне 2011 года, которыми за гражданами признано право собственности на квартиры.

Спасатели эвакуировали из горящего здания 440 человек, в том числе 112 детей.

Огонь с кровли перекинулся на квартиры верхних этажей с обеих сторон дома, также горели квартиры и в середине дома. Искры, горящие материалы падали и разлетались по округе.

Ближе к ночи спасатели ликвидировали открытый огонь.