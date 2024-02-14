В Анапе спасатели полностью потушили пожар в 11-этажном жилом доме
Анапа, Краснодарский край, 14 февраля, 2024, 07:59 — ИА Регнум. В мэрии Анапы сообщили, что пожар в 11-этажном жилом доме полностью потушен.
Спасателям удалось потушить огонь в 3:57. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. метров.
В пунктах временного размещения находятся 60 человек, в том числе десять детей.
«Жертв нет, пострадал один житель дома», — уточнили местные власти.
Причины возгорания кровли, откуда и распространился огонь, ещё устанавливаются.
Как сообщало ИА Регнум, пожар в 11-этажном доме в Анапе локализован на площади 1 тыс. кв. метров. Эвакуированные жители находятся в пунктах временного размещения, кто-то разместился у родных и близких.
Дом, где вечером 13 февраля загорелась мансарда, построили без проектных и разрешительных документов.
По информации следствия, дом введён в эксплуатацию на основании решений Анапского городского суда, вынесенных в июне 2011 года, которыми за гражданами признано право собственности на квартиры.
Спасатели эвакуировали из горящего здания 440 человек, в том числе 112 детей.
Огонь с кровли перекинулся на квартиры верхних этажей с обеих сторон дома, также горели квартиры и в середине дома. Искры, горящие материалы падали и разлетались по округе.
Ближе к ночи спасатели ликвидировали открытый огонь.