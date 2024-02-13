Анапа, Краснодарский край, 13 февраля, 2024, 21:15 — ИА Регнум. В Анапе из жилого дома, в котором вспыхнул пожар, спасатели эвакуировали 440 человек, в том числе 112 детей, сообщила 13 февраля пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

В министерстве уточнили, что на месте работают более 100 специалистов и 35 единиц техники.

По данным МЧС, при пожаре пострадал один человек. Для эвакуированных жильцов дома организованы три пункта временного размещения вместимостью 360 человек.

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Ранее в министерстве проинформировали, что в 11-этажном жилом доме в Анапе горит мансарда. Площадь пожара составляет 1000 кв. м.

Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края ранее заявила, что загоревшийся дом был построен и введён в эксплуатацию без проектной и разрешительной документации.

Причины пожара устанавливаются, отметила также прокуратура.

Как передавало ИА Регнум, в деревне Галаево Курганской области в ночь на 13 февраля загорелся частный жилой дом. В тушении были задействованы 22 специалиста и девять единиц техники. Огонь охватил веранду и кровлю по всей площади. Спасатели обнаружили тела пяти погибших, в том числе троих детей. Причины пожара устанавливаются.

В ночь на 9 февраля на улице Черняховского в районе станции метро «Аэропорт» в Москве по всей площади загорелась кровля многоквартирного жилого дома. Из здания эвакуировали 400 человек. Площадь возгорания составила четыре тысячи квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. У шестиэтажного здания обрушилась крыша.