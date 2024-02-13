Краснодар, 13 февраля, 2024, 21:29 — ИА Регнум. Крыша жилого дома в Анапе, в котором вспыхнул пожар, частично обрушилась, огонь перекинулся на квартиры, сообщили 13 февраля ТАСС в оперативных службах.

«Крыша частично обрушилась, огонь перекинулся на квартиры верхних этажей и продолжает распространяться», — сказал собеседник агентства.

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Как передавало ИА Регнум, 13 февраля в Анапе загорелась мансарда жилого дома, площадь пожара составляет 1000 кв. м, на месте работают более 100 специалистов и 35 единиц техники.

Спасатели эвакуировали из горящего здания 440 человек, в том числе 112 детей, при пожаре пострадал один человек. Для эвакуированных жильцов дома организованы три пункта временного размещения вместимостью 360 человек.

Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края ранее заявила, что загоревшийся дом был построен и введён в эксплуатацию без проектной и разрешительной документации. Причины пожара устанавливаются, отметила также прокуратура.