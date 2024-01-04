Российские военнослужащие — 248 человек — вернулись на Родину с подконтрольной Киеву территории, из плена ВСУ. На автобусах их доставили в Белгородскую область.

«Нягань, Тула», — назвали бойцы города, откуда они родом.

Телеграм-канал Шамсаила Саралиева/ТАСС

В официальном сообщении Минобороны об обмене отмечается, что возвращение военнослужащих стало возможным благодаря посредничеству ОАЭ. Переговоры с киевским режимом проходили тяжело, но сейчас уже освобождённым бойцам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. На самолётах военно-транспортной авиации ВКС их доставят в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Россия передала украинской стороне более 200 военнопленных. Это бойцы ВСУ, нацгвардии, военно-морских сил и пограничной службы. Среди них есть те, кого российские военные взяли в плен в ходе освобождения Мариуполя в 2022 году.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министерство обороны РФ/РИА Новости

В декабре 2023 года посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник заявил, что Москва и Киев продолжают работу по вопросу обмена пленными, составляются списки, но этот процесс требует тишины. Он обратил внимание на сложности, которые есть в вопросе обмена. Так, изменения, происходящие и в политической плоскости, и в зоне боевых действий, заметно влияют на настроения киевского режима.

ОАЭ не первый раз выступает посредником в процессе обмена пленными, ещё в октябре 2022 года об участии ближневосточной страны в таком диалоге говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А в феврале 2023 года посредничество Абу-Даби помогло вернуть в Россию 63 военнослужащих, сообщали в Минобороны.

В июне минувшего года в ходе встречи с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном на площадке ПМЭФ-2023 президент России Владимир Путин поблагодарил его за помощь в вопросе возвращения российских пленных, а также в решении других вопросов гуманитарного характера.