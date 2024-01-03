Киев, 3 января, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 3 января подтвердил проведение обмена военнопленными между Россией и Украиной.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Зеленского, на Украину вернулись более 200 военнослужащих ВСУ, нацгвардии, военно-морских сил и пограничной службы.

Лидер киевского режима также заявил, что в числе вернувшихся на Украину — бойцы, взятые ВС РФ в плен в ходе освобождения Россией Мариуполя в 2022 году.

Как передавало ИА Регнум, ранее 3 января в Министерстве обороны РФ сообщили, что в результате сложного переговорного процесса в Россию с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулись 248 военнослужащих.

Всем освобождённым из плена оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Возвращение военнослужащих из плена стало возможным благодаря гуманитарному посредничеству со стороны Объединённых Арабских Эмиратов, отметили в ведомстве. Самолёты Воздушно-космических сил России доставят освобождённых из плена в медучреждения Минобороны, сообщили также в Министерстве.

В декабре 2023 года посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Россия и Украина продолжают работу по вопросу обмена пленными, но этот процесс требует тишины. Мирошник обратил внимание на сложности в вопросе обмена пленными, отметив, что происходящие изменения, как в политической плоскости, так и в зоне боевых действий, оказывают сильное влияние на настроения украинского режима.