Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил своего коллегу из ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь в ходе конфликта на Украине, в том числе вопросе возвращения российских пленных. Он заявил об этом 16 июня в ходе встречи с эмиратским лидером на площадке ПМЭФ-2023.

Алексей Никольский / POOL / ТАСС Президент РФ Владимир Путин (в центре) и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян (справа) во время встречи на XXVI Петербургском международном экономическом форуме

«Хотел бы вас поблагодарить за ваши усилия по разрешению вопросов гуманитарного характера в ходе событий на украинском направлении, событий, связанных с обменом удерживаемых лиц, решением ряда других вопросов подобного рода», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что такие действия имеют значения для конкретных людей, а потому они являются самыми главными.

В свою очередь, президент ОАЭ поблагодарил российского лидера за усилия по укреплению отношений между двумя странами.

Как передавало ИА Регнум, ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин проведет встречу с Аль Нахайяном 16 июня в рамках ПМЭФ-2023. Также указывалось, что Объединённые Арабские Эмираты примут участие в мероприятии в качестве основного гостя.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что глава государства вместе с коллегой из ОАЭ осмотрит эмиратский павильон на ПМЭФ. После этого президенты двух стран проведут переговоры в формате тет-а-тет. Представитель Кремля уточнил, что главы двух государств пригласят на переговоры других участников в случае необходимости.