Москва, 2 декабря, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Россия и Украина продолжают работу по вопросу обмена пленными, но этот процесс требует тишины. Об этом посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live».

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«Я бы сказал, что эта тема действительно требует тишины. Её нельзя анонсировать», — пояснил дипломат.

Он добавил, что сохраняются контакты на уровне уполномоченных, идёт переговорный процесс. Также есть списки людей.

Вместе с тем он обратил внимание и на имеющиеся сложности в вопросе обмена пленными. Происходящие изменения, как в политической плоскости, так и в зоне боевых действий, оказывают сильное влияние на настроения украинского режима, добавил Мирошник.

Как сообщало 30 ноября ИА Регнум, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила 119 украинских военнослужащих, находящихся на российской территории. Это произошло по взаимной договорённости с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом.

Москалькова рассказала, что лично побеседовала с каждым из пленных, отметив, что их содержат в России в условиях, соответствующих международным нормам.

16 ноября украинский военнопленный Владимир Пиявка, попавший в плен к российским войскам, отказался участвовать в процедуре обмена пленными с ВСУ, пожелав остаться на российской территории. Поясняя свой поступок журналистам, он сказал, что хочет в Россию и не хочет жить в такой стране, как Украина.