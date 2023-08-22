Москва, 22 августа, 2023, 21:25 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после болезни и ампутации конечностей публично вышел на лёд в коньках. Это произошло 22 августа во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Иван Шилов ИА REGNUM

Премьерный показ состоялся в ледовом дворце «Айсберг». Вместе с Костомаровым в шоу приняли участие олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и жена Костомарова Оксана Домнина.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года Костомарова госпитализировали в реанимацию в Коммунарке с диагнозом «пневмония» в крайне тяжёлом состоянии. Долгое время спортсмен дышал с помощью аппарата для искусственной вентиляции лёгких и находился в медикаментозной коме, что постепенно привело к нарушению кровообращения и отмиранию тканей. Врачи провели Костомарову несколько операций по ампутации. 20 февраля у фигуриста начались проблемы с головным мозгом, но через несколько дней СМИ сообщили о его стабильном состоянии и выводе из комы. В марте врачи остановили распространение некроза. 6 июля Костомарова выписали из больницы. 12 июля спортсмен впервые лично обратился к поклонникам.

В конце июля Костомаров продемонстрировал новое достижение в тренировках после протезирования. В ходе занятий он восстановил возможность подниматься на высокое препятствие. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Костомарову сделают ручные протезы. После выступления на форуме «Территория смыслов» представитель Кремля пообщался с одним из участников, использующим отечественные ручные и ножные протезы, который подтвердил их пользу. После этого Песков сказал, что бывшему партнёру его супруги Татьяны Навки по танцам на льду также будут делать протезы.