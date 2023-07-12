Москва, 12 июля, 2023, 21:22 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров 12 июля впервые лично обратился к поклонникам в Telegram после выписки из больницы. Спортсмен опубликовал небольшое видеообращение в своём новом канале.

«Всем привет. Теперь я и в Telegram. И это реально я и реально с вами», — сказал фигурист.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года Костомарова госпитализировали в реанимацию в Коммунарке с диагнозом «пневмония» в крайне тяжёлом состоянии. Долгое время спортсмен дышал с помощью аппарата для искусственной вентиляции лёгких и находился в медикаментозной коме, что постепенно привело к нарушению кровообращения и отмиранию тканей. Врачи провели Костомарову несколько операций по ампутации. 20 февраля у фигуриста начались проблемы с головным мозгом, но через несколько дней СМИ сообщили о его стабильном состоянии и выводе из комы. В марте врачи остановили распространение некроза. 6 июля Костомарова выписали из больницы.