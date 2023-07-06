Москва, 6 июля, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Олимпийского чемпиона 2006 года по фигурному катанию Романа Костомарова выписали из больницы. Об этом спортсмен написал на своей странице в социальной сети, опубликовав соответствующее видео из медучреждения.

Кадр из видео Роман Костомаров с медиками

«Позади 175 дней. Впереди вся жизнь. Благодаря этим людям я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак. Огромная команда под руководством Проценко Дениса Николаевича сделали невозможное. Вытащили меня оттуда», — отметил фигурист.

Костомаров поблагодарил медиков, которые спасли ему жизнь и пожелал всем здоровья.

«Огромное вам человеческое спасибо», — сообщил чемпион, добавив, что счастлив, что живёт.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817928" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Фигуриста Романа Костомарова выписали из больницы

Как передавало ИА Регнум, ранее Костомаров опубликовал несколько видео с тренировками после протезирования. Он продолжает проходить процесс реабилитации. 26 июня фигурист опубликовал первое видео тренировки из больницы. В ролике спортсмен занимается на велотренажёре. Видно, что ниже колен у него — протезы.

Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в январе этого года. Из-за развившегося некроза Костомарову провели несколько ампутаций.