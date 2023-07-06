Фигуриста Романа Костомарова выписали из больницы
Москва, 6 июля, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Олимпийского чемпиона 2006 года по фигурному катанию Романа Костомарова выписали из больницы. Об этом спортсмен написал на своей странице в социальной сети, опубликовав соответствующее видео из медучреждения.
«Позади 175 дней. Впереди вся жизнь. Благодаря этим людям я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак. Огромная команда под руководством Проценко Дениса Николаевича сделали невозможное. Вытащили меня оттуда», — отметил фигурист.
Костомаров поблагодарил медиков, которые спасли ему жизнь и пожелал всем здоровья.
«Огромное вам человеческое спасибо», — сообщил чемпион, добавив, что счастлив, что живёт.
Как передавало ИА Регнум, ранее Костомаров опубликовал несколько видео с тренировками после протезирования. Он продолжает проходить процесс реабилитации. 26 июня фигурист опубликовал первое видео тренировки из больницы. В ролике спортсмен занимается на велотренажёре. Видно, что ниже колен у него — протезы.
Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в январе этого года. Из-за развившегося некроза Костомарову провели несколько ампутаций.