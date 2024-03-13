Материалы с тегом «Фигурное катание»
Вайцеховская заступилась за Тарасову после обвинений Тутберидзе
Спортивная журналистка и олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская заявила, что не понимает, за что тренер Татьяна Тарасова должна извиняться перед коллегой Этери Тутберидзе после её слов о том, что в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой виноват её тренер. Об этом журналистка...
13 марта 2024
Тарасова назвала условие, при котором готова извиниться перед Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что готова принести извинения тренеру Этери Тутберидзе, если узнает всю правду по допинговому делу Камилы Валиевой. Об этом 13 марта сообщил ТАСС. «Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я...
13 марта 2024
Тутберидзе потребовала извинений от Тарасовой за слова о допинге Валиевой
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе ждёт официальных извинений от заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой за слова о причастности к допинговому делу Камилы Валиевой. Об этом она написала в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая...
13 марта 2024
Тарасова заявила, что допинг Валиевой мог дать только тренер
В допинговом скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой виноват тренер. Об этом 12 марта заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1». «Ни один спортсмен из рук доктора не возьмёт никакую таблетку. Эту таблетку может дать только...
12 марта 2024
Юрист рассказал о шансах Валиевой выиграть апелляцию на дисквалификацию
Юридическая борьба за доброе имя российской фигуристки Камилы Валиевой далека от окончания. Впереди — апелляция в суде Швейцарии. А пока для неё сохраняется формальный запрет на выступления, она вполне может показывать мастерство на коммерческих выступлениях, организованных на спонсорские средства...
8 марта 2024
Международный союз конькобежцев продолжил проверки Валиевой на допинг
Международный союз конькобежцев (ISU) продолжил проверки фигуристки Камилы Валиевой на допинг после её дисквалификации. Об этом стало известно 8 марта из документов ISU. Валиеву включили в обновлённый пул тестирования на сезон-2023/24. Спортсменку продолжило проверять на допинг и Российское...
8 марта 2024
Акция «Ночь на катке» пройдет в московских парках 10 марта
Акция «Ночь на катке» пройдёт в Москве 10 марта. Организаторы приготовили для гостей викторины, розыгрыши и ледовые шоу с участием фигуристов. Об сообщил портал мэра и правительства Москвы. Финальные сеансы и прокат коньков в день мероприятия станут бесплатными. Акция пройдёт 10 марта в городских...
7 марта 2024
Камилу Валиеву исключили из сборной России по фигурному катанию
Фигуристку Камилу Валиеву исключили из сборной России. Об этом ТАСС 7 марта сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках Александр Коган. «Валиева в настоящий момент не входит в состав сборной. Всё сделано в соответствии с законодательными документами», — заявил он. Как сообщало ИА...
новость часа
7 марта 2024
Костомаров назвал семью своей главной мотивацией
Главной мотивацией заниматься спортом для олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова является семья. Об этом он рассказал, выступая на марафоне общества «Знание» в центре «Сириус». «Семья, дети и жена мотивируют идти меня дальше. Я не тот человек, который привык лежать на диване — я...
4 марта 2024
Наставница фигуристки Валиевой оценила её талант
Тренер российской сборной по фигурному катанию Этери Тутберидзе оценила талант одной из своих успешных учениц фигуристки Камилы Валиевой. В интервью японскому телеканалу NHK она назвала его уникальным. «Это кем-то дано сверху. Особенная. Красивые прыжки, красивое катание, уникальная позиция во...
4 марта 2024
Тутберидзе посоветовала Валиевой «подсушиться»
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе считает, что одна из её успешных учениц Камила Валиева должна обратить внимание на свой вес. Об этом тренер высшей категории рассказала в интервью японскому телеканалу NHK в документальном фильме «Девушка по имени Отчаяние. Исповедь...
4 марта 2024
Валиева заявила, что не принимала допинг сознательно
Российская фигуристка Камила Валиева в интервью для документального фильма японского канала NHK «Исповедь Валиевой» заявила, что не нарушала антидопинговые правила сознательно. «Со своей стороны могу сказать, что я не принимала допинг сознательно. Мы проходим курсы РУСАДА (Российского...
новость часа
3 марта 2024
Песков заявил о безусловной поддержке Путиным фигуристки Валиевой
Президент России Владимир Путин, безусловно, поддерживает фигуристку Камилу Валиеву, заявил 21 февраля ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Журналисты попросили его прокомментировать то, что на торжественной церемонии открытия турнира «Игры будущего» в Казани спортсменка сидела...
21 февраля 2024
Фильм о Костомарове впервые покажут 7 марта на выставке «Россия»
Вышел трейлер документального фильма «Роман Костомаров: рождённый дважды» режиссера Михаила Щедринского. Сценаристом картины выступила Юлия Лемарк. Впервые ленту покажут 7 марта на международной выставке-форуме «Россия», а в прокат картина выйдет 9 марта. Об этом сообщил сайт «Кино-театр. ру»...
21 февраля 2024
Медальный зачёт Спартакиады выиграла команда Москвы
Спортсмены сборных Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области вошли в тройку общекомандного медального зачета по итогам Всероссийской зимней Спартакиады. Спортивное событие завершилось в воскресенье. Команда из Москвы за время соревнований завоевала 17 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых...
18 февраля 2024
Фигуристка Петросян стала победительницей Спартакиады
Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей Всероссийской зимней Спартакиады — 2024. Соревнования в женском одиночном катании прошли в Магнитогорске. По итогам короткой и произвольной программ Петросян получила от судей 252,97 балла. Второе место заняла Анна Фролова, показавшая результат 225...
18 февраля 2024
Семененко занял первое место в мужском одиночном катании на Спартакиаде
Фигурист Евгений Семененко занял первое место в мужском одиночном катании на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов в Магнитогорске, набрав по итогам двух программ 304,40 балла (104,84 за короткую программу + 199,56 за произвольную). Вторым стал Марк Кондратюк...
17 февраля 2024
Российский призёр ЧЕ по фигурному катанию Самарин завершил карьеру
Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года по фигурному катанию Александр Самарин завершил карьеру. Об этом он рассказал 17 февраля журналистам. «Спасибо моей команде — Светлане Владимировне [Соколовской], Стасу Захарову, Анне Белибиной за проделанную работу, за то, что всегда рядом, за то, что...
новость часа
17 февраля 2024
Фигуристы Степанова и Букин выиграли Спартакиаду в танцах на льду
Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли соревнования в танцах на льду на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов, которая проходит в Магнитогорске. По итогам двух танцев дуэт набрал 222,53 балла (90,06 за ритм-танец и 132,47 за произвольный танец)...
17 февраля 2024
В ФФКР рассказали о возможном возвращении Валиевой после отстранения
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) очень бы хотела возвращения Камилы Валиевой к соревнованиям после истечения срока её дисквалификации, заявил 16 февраля генеральный директор ФФККР Александр Коган. «Информацию, собирается ли Камила вернуться, может дать только она сама. Нам бы...
новость часа
16 февраля 2024