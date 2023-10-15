В воскресенье, 15 октября, в Польше проходят выборы в Сейм и Сенат. Накануне голосования в стране на Висле заговорили о возможном поражении ныне правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), что приведет к анархии и чуть ли не гражданской войне.

Иван Шилов ИА REGNUM

В интервью французскому изданию Le Point экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что ситуация серьезная: «Я не исключаю риска гражданской войны в Польше. В конечном итоге народ выйдет на улицу в еще большем количестве. Я даже боюсь, что применят оружие».

Об этом же шла речь в беседе бывшего начальника Службы военной контрразведки Польши генерала Петра Пытеля с оппозиционной польской газетой Gazeta Wyborcza. Пытель комментировал недавнюю громкую отставку начальника генерального штаба генерала Раймунда Анджейчака (номер один Войска Польского) и начальника оперативного командования генерала Томаша Пиотровского (номер два).

«Мне тяжело об этом говорить, но кажется, что генерал Анджейчак не исключал возможность запуска партией PiS силового варианта в случае ее поражения на выборах, — сказал отставной контрразведчик. — Учитывая прежние «достижения» «Права и Справедливости» в области нарушения закона, нарушения конституции, я скажу то же, о чем говорится в публичном пространстве — добровольно они власть не отдадут».

Гипотетические конструкции, обрисованные Валенсой и Пытелем, должны произвести некое впечатление как на польских избирателей, так и на сторонних наблюдателей. Но какое?

В первом случае очевидно, что электорат оппозиции и колеблющихся стимулируют в массовом порядке пойти к урнам, чтобы «Право и Справедливость» по итогам выборов заняла лишь второе место. Ведь президент Польши Анджей Дуда заявил, что выдаст мандат на формирование правительства той партии, которая станет первой.

Во втором случае громкие предупреждения направлены в адрес Европейской комиссии, Европейского парламента и иных институтов. Им предлагается отказать в легитимности польскому правительству в том случае, если его снова сможет сформировать PiS, поскольку эта партия якобы готова выйти за рамки правового поля. И поскольку, по словам Валенсы, такого «бунта» можно ожидать не только в Польше, «Право и Справедливость» представляет опасность для всего Европейского союза как инициатор негативных процессов.

В конце августа о подобном сценарии говорил бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. В эфире оппозиционного польского телеканала TVN24 он сообщил, что тайна голосования на нынешних выборах не будет соблюдена, отчего их результаты «будут поставлены под сомнение либо в Польше в апелляционном порядке, либо международным сообществом».

Однако это не означает обязательного выхода PiS за рамки правового поля. Даже настроенные критически к правящей партии польские правоведы отмечают, что «Право и Справедливость» может в случае своего гипотетического поражения дезавуировать его законными средствами. Не позднее 90 дней после выборов Верховный суд Польши должен будет принять решение о законности выборов в Сейм и Сенат, чем может и воспользоваться PiS.

Но дело не только в этом. Запугивание поляков «гражданской войной» и «силовым вариантом» способно сыграть на руку правящей партии. Ее лидер Ярослав Качиньский на предвыборных митингах уже раскручивал тему паралича страны в случае победы оппозиции. На одном из таких мероприятий Качиньский заявлял, что только его сила способна обеспечить стабильное правительство в Польше.

Он нарисовал перспективу появления коалиционных правительств, состоящих из нескольких «враждебных» партий и сражающихся с польским президентом Анджеем Дудой. По словам председателя «Права и Справедливости», такое развитие событий предвещает гражданскую войну или анархию.

Угрозы лидера правящей партии польское общество воспринимает серьезно. По данным опроса, проведенного студией Social Changes по заказу проправительственного портала wPolityce. pl, почти половина поляков, 48%, согласны с мнением, что «Польшу ожидает политический хаос, если на следующих выборах победит оппозиция, состоящая из нескольких различных партий». Противоположной точки зрения придерживаются 30% респондентов. 22% не имеют своего мнения по этому вопросу.

Что любопытно, из этого опроса следует, что «хаоса» не боятся преимущественно избиратели таких оппозиционных сил, как «Гражданская платформа» и «Польша 2050». Вряд ли поэтому на них подействует пафос суждений Валенсы и Пытеля. Это еще раз говорит о том, что авторы суждений о «гражданской войне» и «силовом варианте» ставку делают, скорее, на Евросоюз и США, желая дискредитировать PiS в их глазах.

И, возможно, таким образом они также апеллируют к избирателям правящей партии, которые выступают против выхода из ЕС и считают американцев главным союзником Польши. Сторонников «Права и Справедливости» пытаются убедить в том, что победа их партии сделает страну изгоем, с которой не захотят иметь дело в Брюсселе и Вашингтоне.

Помимо того, игра идет за голоса колеблющихся избирателей, которые скептически относятся к шансам оппозиции: такие люди не находят причин для голосования. Заявления о том, что «Право и Справедливость» не признает итоги выборов, должны убедить их в возможности поражения правящей партии и мотивировать дойти до урны.