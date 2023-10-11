Демарш генералов: Войско польское обезглавлено за пять дней до выборов
За несколько дней до голосования на выборах в сейм и сенат Польши, которое состоится в ближайшее воскресенье, 15 октября, в избирательной кампании неожиданно обозначился новый острый сюжет.
Во вторник, 10 октября, президенту Польши Анджею Дуде прошения об отставке подали начальник генерального штаба генерал Раймунд Анджейчак (номер один Войска Польского) и начальник оперативного командования генерал Томаш Пиотровский (номер два).
Учитывая, что спустя несколько месяцев оба военачальника в любом случае сложили бы свои полномочия, их действия были оценены как политический демарш, и оценены так не только в Польше.
«Генералы ушли в отставку, нанеся удар по польскому правительству за несколько дней до выборов», — заявила британская газета The Times.
«Решение начальника генерального штаба и главы оперативного командования наносит потенциальный удар по националистической партии «Право и справедливость» накануне выборов 15 октября», — подчеркнуло агентство Bloomberg.
В свою очередь немецкий телеканал NTV ввел геополитический контекст.
Комментируя отставку Анджейчака и Пиотровского, телеканал напомнил, что от исхода выборов «зависит, среди прочего, пойдет ли Польша снова на сближение с Германией и Европейским союзом или Варшава продолжит конфронтационный курс», а также «на карту поставлена дальнейшая поддержка Украины».
За последние пару месяцев правящая польская партия «Права и Справедливость» (PiS) публично продемонстрировала свое неприятие киевского режима.
Дуда сравнил Украину с утопающим, «который может затянуть на глубину». А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава завершит уже подписанные оружейные контракты с Киевом, но не будет больше поставлять ему новое оружие.
Исходя из этого, можно было бы сделать вывод, что политический смысл демарша генералов заключается в дискредитации партии «Права и Справедливость» и выступлении на стороне проевропейской польской оппозиции, чтобы Варшава осталась активным участником геополитической игры, продолжая переправлять западное оружие киевскому режиму и тратя на него собственные ресурсы. То есть вопреки всему тянуть «утопающего» к спасительному берегу.
Однако, похоже, это не совсем так.
Споры между польскими военными и правящей партией относительно реформирования армии и концепции обороны страны носят многолетний характер.
Политическое представительство PiS в лице министра национальной обороны Мариуша Блащака делает ставку на массовые закупки оружия, создание 300-тысячной армии и развитие Войск территориальной обороны — WOT (добровольцы, проходящие кратковременную военную подготовку).
Поэтому не случайно Блащак подал президенту Польши представление на назначение новым начальником генштаба генерала Веслава Кукулы, который командовал WOT в 2016–2022 годах, а начальником оперативного командования — генерала Мачея Клиша, заступившего на пост командующего WOT в 2023 году.
Как указывает польский портал Defence24, генерал Кукула является сторонником расширения армии до 300 тысяч человек и «поставил под сомнение концепцию небольшой, но сильной армии, особенно в контексте уроков Украины». Он также выступал за усиленный набор добровольцев, «не связанных с армией, но которые хотят защищать Польшу от возможной агрессии».
Подходы нового начальника генштаба и покровительствующего ему министра обороны не разделяют некоторые польские военные.
Действующие генералы по понятным причинам молчат, но не стесняются в выражениях отставники. Так, бывший командующий вооруженными силами Польши генерал Мирослав Ружанский подчеркивает, что Кукула не имеет опыта командования крупными соединениями.
На общие проблемы польской армии в интервью газете Rzeczpospolita указал бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшыпчак. По его словам, Блащак парализовал подготовку польских вооруженных сил.
«Он только ездит на выставки, на стену (на польско-белорусской границе. — Прим. авт.), на подписание контрактов, а подготовки армии нет вообще, — заявил Скшыпчак. — Армия стоит на границе, охраняет границу, но не обучается. Если армия стоит на границе, когда будут обучать солдат 12-й дивизии, 11-й дивизии, всех? Военные должны тренироваться, готовиться к войне. Политики не могут справиться с границей, когда у них так много полиции, других спецслужб?»
Лихорадочные масштабные закупки правительством танков, гаубиц, систем залпового огня, самолетов по всему миру и массовое вовлечение поляков в военную подготовку на фоне украинского конфликта становятся поводом для серьезных размышлений.
Киевский режим за полтора года проведения специальной военной операции постоянно требовал все нового и нового оружия, одновременно расширяя мобилизационные рамки.
К такой войне готовят Польшу?
Судя по всему, этими же вопросами задаются и польские генералы.
В сентябре сего года в ходе выступления на Карпачском экономическом форуме генерал Анджейчак поставил под сомнение способность НАТО защитить своих членов. Его обеспокоило молчание Североатлантического альянса, в то время как «Россия публично заявляет, что размещает ядерные системы в Белоруссии», а Дуда попросил включить Польшу в программу по совместному использованию ядерного оружия в рамках НАТО.
Анджейчак также публично спросил, решил ли альянс, что делать с «нападением на территорию» страны — члена альянса, если его предпримет группа «Вагнер», будет ли в таком случае задействована статья 5 Устава НАТО против России. «Этот вопрос очень чувствителен для Польши, потому что у нас нет ни времени, ни пространства», — констатировал начальник генштаба.
Поэтому поданные им и Пиотровским прошения об отставке, безусловно, носят политический характер.
Однако он связан с опасениями генералов за судьбу страны, чью армию и оборонную концепцию ныне правящая партия вместо укрепления разрушает. Как это было в 1930-х годах, когда курс режима Санации, его внешнеполитическая задиристость с возложением надежд на Париж и Лондон привели к катастрофе сентября 1939 года.
Повторения этой трагедии, превращения Польши во «вторую Украину», как можно судить, и не хотят польские генералы, решившие привлечь внимание своим демаршем к проблемам безопасности.