За несколько дней до голосования на выборах в сейм и сенат Польши, которое состоится в ближайшее воскресенье, 15 октября, в избирательной кампании неожиданно обозначился новый острый сюжет.

Иван Шилов ИА Регнум

Во вторник, 10 октября, президенту Польши Анджею Дуде прошения об отставке подали начальник генерального штаба генерал Раймунд Анджейчак (номер один Войска Польского) и начальник оперативного командования генерал Томаш Пиотровский (номер два).

Учитывая, что спустя несколько месяцев оба военачальника в любом случае сложили бы свои полномочия, их действия были оценены как политический демарш, и оценены так не только в Польше.

«Генералы ушли в отставку, нанеся удар по польскому правительству за несколько дней до выборов», — заявила британская газета The Times.

«Решение начальника генерального штаба и главы оперативного командования наносит потенциальный удар по националистической партии «Право и справедливость» накануне выборов 15 октября», — подчеркнуло агентство Bloomberg.

В свою очередь немецкий телеканал NTV ввел геополитический контекст.

Комментируя отставку Анджейчака и Пиотровского, телеканал напомнил, что от исхода выборов «зависит, среди прочего, пойдет ли Польша снова на сближение с Германией и Европейским союзом или Варшава продолжит конфронтационный курс», а также «на карту поставлена дальнейшая поддержка Украины».

За последние пару месяцев правящая польская партия «Права и Справедливость» (PiS) публично продемонстрировала свое неприятие киевского режима.

Дуда сравнил Украину с утопающим, «который может затянуть на глубину». А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава завершит уже подписанные оружейные контракты с Киевом, но не будет больше поставлять ему новое оружие.

Исходя из этого, можно было бы сделать вывод, что политический смысл демарша генералов заключается в дискредитации партии «Права и Справедливость» и выступлении на стороне проевропейской польской оппозиции, чтобы Варшава осталась активным участником геополитической игры, продолжая переправлять западное оружие киевскому режиму и тратя на него собственные ресурсы. То есть вопреки всему тянуть «утопающего» к спасительному берегу.

Однако, похоже, это не совсем так.

Споры между польскими военными и правящей партией относительно реформирования армии и концепции обороны страны носят многолетний характер.

Политическое представительство PiS в лице министра национальной обороны Мариуша Блащака делает ставку на массовые закупки оружия, создание 300-тысячной армии и развитие Войск территориальной обороны — WOT (добровольцы, проходящие кратковременную военную подготовку).

Поэтому не случайно Блащак подал президенту Польши представление на назначение новым начальником генштаба генерала Веслава Кукулы, который командовал WOT в 2016–2022 годах, а начальником оперативного командования — генерала Мачея Клиша, заступившего на пост командующего WOT в 2023 году.

Как указывает польский портал Defence24, генерал Кукула является сторонником расширения армии до 300 тысяч человек и «поставил под сомнение концепцию небольшой, но сильной армии, особенно в контексте уроков Украины». Он также выступал за усиленный набор добровольцев, «не связанных с армией, но которые хотят защищать Польшу от возможной агрессии».

Подходы нового начальника генштаба и покровительствующего ему министра обороны не разделяют некоторые польские военные.

Действующие генералы по понятным причинам молчат, но не стесняются в выражениях отставники. Так, бывший командующий вооруженными силами Польши генерал Мирослав Ружанский подчеркивает, что Кукула не имеет опыта командования крупными соединениями.

На общие проблемы польской армии в интервью газете Rzeczpospolita указал бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшыпчак. По его словам, Блащак парализовал подготовку польских вооруженных сил.

«Он только ездит на выставки, на стену (на польско-белорусской границе. — Прим. авт.), на подписание контрактов, а подготовки армии нет вообще, — заявил Скшыпчак. — Армия стоит на границе, охраняет границу, но не обучается. Если армия стоит на границе, когда будут обучать солдат 12-й дивизии, 11-й дивизии, всех? Военные должны тренироваться, готовиться к войне. Политики не могут справиться с границей, когда у них так много полиции, других спецслужб?»

Лихорадочные масштабные закупки правительством танков, гаубиц, систем залпового огня, самолетов по всему миру и массовое вовлечение поляков в военную подготовку на фоне украинского конфликта становятся поводом для серьезных размышлений.

Киевский режим за полтора года проведения специальной военной операции постоянно требовал все нового и нового оружия, одновременно расширяя мобилизационные рамки.

К такой войне готовят Польшу?

Судя по всему, этими же вопросами задаются и польские генералы.

В сентябре сего года в ходе выступления на Карпачском экономическом форуме генерал Анджейчак поставил под сомнение способность НАТО защитить своих членов. Его обеспокоило молчание Североатлантического альянса, в то время как «Россия публично заявляет, что размещает ядерные системы в Белоруссии», а Дуда попросил включить Польшу в программу по совместному использованию ядерного оружия в рамках НАТО.

Анджейчак также публично спросил, решил ли альянс, что делать с «нападением на территорию» страны — члена альянса, если его предпримет группа «Вагнер», будет ли в таком случае задействована статья 5 Устава НАТО против России. «Этот вопрос очень чувствителен для Польши, потому что у нас нет ни времени, ни пространства», — констатировал начальник генштаба.

Поэтому поданные им и Пиотровским прошения об отставке, безусловно, носят политический характер.

Однако он связан с опасениями генералов за судьбу страны, чью армию и оборонную концепцию ныне правящая партия вместо укрепления разрушает. Как это было в 1930-х годах, когда курс режима Санации, его внешнеполитическая задиристость с возложением надежд на Париж и Лондон привели к катастрофе сентября 1939 года.

Повторения этой трагедии, превращения Польши во «вторую Украину», как можно судить, и не хотят польские генералы, решившие привлечь внимание своим демаршем к проблемам безопасности.