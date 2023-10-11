В столичном метрополитене произошёл инцидент. Около 10:30 утра 11 октября на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии следовавший в депо без пассажиров поезд врезался в стоящий на станции состав. После столкновения один из машинистов оказался зажат в кабине. Движение на перегоне между «Дубровкой» и «Люблино» было временно приостановлено.

Владимир Макаров/ТАСС

По состоянию на полдень было известно о четырёх пострадавших, включая машиниста, получившего перелом ноги. Жизни и здоровью этих людей ничего не угрожает, всем оказывается необходимая помощь, передал Telegram-канал московского департамента транспорта.

В качестве предварительной причины аварии первоначально рассматривается отказ тормозов.

Позже руководитель московского метро Виктор Козловский уточнил: причиной стало «принятие неверного решения об отключении вручную системы АРС (автоматическая система регулирования скорости) машинистом поезда без пассажиров».

Кадр из видео МЧС России

МЧС России

Кадр из видео МЧС России

Машинист поезда подтвердил, что совершил такую серьезную ошибку. При этом у него больше 20 лет опыта вождения, он является машинистом-инструктором. До перехода на работу машинистом-инструктором в 2022 году он работал главным ревизором, сообщил Козловский.

МЧС России

Кадр из видео МЧС России

Продолжаются восстановительные работы, в ближайшие несколько часов движение будет полностью возобновлено, подчеркнул руководитель метрополитена.