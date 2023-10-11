В московском метро столкнулись поезда по вине машиниста одного из составов
В столичном метрополитене произошёл инцидент. Около 10:30 утра 11 октября на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии следовавший в депо без пассажиров поезд врезался в стоящий на станции состав. После столкновения один из машинистов оказался зажат в кабине. Движение на перегоне между «Дубровкой» и «Люблино» было временно приостановлено.
По состоянию на полдень было известно о четырёх пострадавших, включая машиниста, получившего перелом ноги. Жизни и здоровью этих людей ничего не угрожает, всем оказывается необходимая помощь, передал Telegram-канал московского департамента транспорта.
В качестве предварительной причины аварии первоначально рассматривается отказ тормозов.
Позже руководитель московского метро Виктор Козловский уточнил: причиной стало «принятие неверного решения об отключении вручную системы АРС (автоматическая система регулирования скорости) машинистом поезда без пассажиров».
Машинист поезда подтвердил, что совершил такую серьезную ошибку. При этом у него больше 20 лет опыта вождения, он является машинистом-инструктором. До перехода на работу машинистом-инструктором в 2022 году он работал главным ревизором, сообщил Козловский.
Продолжаются восстановительные работы, в ближайшие несколько часов движение будет полностью возобновлено, подчеркнул руководитель метрополитена.