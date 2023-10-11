Москва, 11 октября, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Предварительной причиной столкновения поездов на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии московского метро рассматривается отказ тормозов. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом Дептранс Москвы раскрыл детали происшествия. По данным ведомства, произошёл накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на стоящий на станции «Печатники» поезд. Никто из пассажиров серьёзно не пострадал, отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Медицинская помощь оказывается машинисту, который оказался зажат в вагоне. В ближайшие несколько часов движение будет запущено.