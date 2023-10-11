Два поезда столкнулись на станции метро «Печатники»
Москва, 11 октября, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Два поезда столкнулись в московском метро. Авария произошла на станции метро «Печатники». Видео инцидента появилось в соцсетях.
Кадр из видео
Как пишет Telegram-канал «112», после столкновения один из машинистов оказался зажат. Движение временно приостановлено. На месте работают экстренные службы. Причины происшествия устанавливаются.
Два поезда столкнулись на станции метро Печатники
Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии Московского метрополитена поезд сбил нетрезвого мужчину. По официальной информации, пьяный мужчина спрыгнул на пути и отправился в тоннель, где попал под поезд. От полученных травм он скончался на месте.