Москва, 11 октября, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Два поезда столкнулись в московском метро. Авария произошла на станции метро «Печатники». Видео инцидента появилось в соцсетях.

Кадр из видео

Как пишет Telegram-канал «112», после столкновения один из машинистов оказался зажат. Движение временно приостановлено. На месте работают экстренные службы. Причины происшествия устанавливаются.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3838563" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Два поезда столкнулись на станции метро Печатники

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии Московского метрополитена поезд сбил нетрезвого мужчину. По официальной информации, пьяный мужчина спрыгнул на пути и отправился в тоннель, где попал под поезд. От полученных травм он скончался на месте.