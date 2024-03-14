Материалы с тегом «Метро»
В метро Москвы мужчина столкнул знакомую под приближающийся поезд
В московском метро мужчина столкнул свою знакомую под приближающийся поезд. Об этом 14 марта сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. «На станции метро «Войковская» Замоскворецкой линии мужчина в ходе конфликта со своей знакомой столкнул её с платформы под приближающийся...
14 марта 2024
В метро Москвы мужчина ударил ножом отвергнувшую его девушку
В московском метро мужчина с ножом напал на девушку, которая отвергла его ухаживания, он арестован, сообщила 13 марта пресс-служба столичной прокуратуры в своём Telegram-канале. По данным ведомства, 23-летний ранее судимый мужчина познакомился с женщиной и настойчиво предлагал проводить её до дома...
13 марта 2024
В Омске опровергли информацию об охране метро только от гребцов на каноэ
Охрану для недостроенного метрополитена в Омске наняли, для того чтобы в него не проникали абсолютно все нарушители, а не только любители кататься на каноэ. Об этом сообщила пресс-служба главы региона Виталия Хоценко. «Охрану наняли для контроля за всеми нарушителями, а не только от гребцов на...
11 марта 2024
В московском метро запустили новое поколение поездов «Москва-2024»
На Замоскворецкой линии Московского метрополитена запустили движение нового поколения поездов «Москва-2024». Об этом журналистам заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, Москва является лидером по обновлению подвижного состава в пассажирском транспорте, в том числе в...
11 марта 2024
Ссора с парнем в метро Нью-Йорка закончилась для девушки инвалидностью
Ссора с парнем в метро Нью-Йорка закончилась для 29-летней девушки инвалидностью, сообщил NBC New York. «Девушка лишилась ног после того, как бойфренд столкнул её на рельсы метро», — говорится в материале. Инцидент произошёл утром 10 марта на станции «Фултон-стрит». Как рассказали очевидцы, между...
10 марта 2024
Собянин: станция «Новаторская» Троицкой линии метро готова более чем на 80%
Строящаяся на Троицкой линии московского метро станция «Новаторская» готова уже более чем на 80%. Об этом 7 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. «Готовность «Новаторской» уже перевалила за 80%. До конца года основные работы по строительству этой станции должны быть завершены»...
7 марта 2024
Собянин назвал доходы федерального бюджета от проекта БКЛ
Федеральный бюджет и внебюджетные фонды получили за счёт работы Большой кольцевой линии Московского метрополитена больше триллиона рублей, заявил 4 марта мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что проекты Большая кольцевая линия метро и скоростной диаметр...
4 марта 2024
На салатовой ветке московского метро приостанавливали движение поездов
В московском метро движение на Люблинско-Дмитровской линии от станции «Печатники» до «Чкаловской» было приостановлено из-за человека на пути, сообщила 2 марта пресс-служба департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале. Уточняется, что в обратном направлении поезда следовали с увеличенными...
2 марта 2024
Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ
В первый год работы Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена россияне совершили более 340 млн поездок. В будние дни БКЛ пользуются 1,3 млн жителей и гостей российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. Как напомнил Собянин, 1 марта 2023 года при участии...
1 марта 2024
В Москве человек упал на пути на фиолетовой ветке метро
Движение поездов на фиолетовой ветке московского метро восстановлено после инцидента с человеком на путях. Об этом сообщает 29 февраля оперативный Telegram-канал Дептранса. Ранее сообщалось, что на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии из-за присутствия человека на путях были...
29 февраля 2024
Собянин сообщил о планах открыть в Москве три новые линии метро к 2030 году
В Москве к 2030 году откроют три новых линии метро — Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлёвскую, сообщил 19 февраля в блоге мэр города Сергей Собянин. Он добавил, что также в течение ближайших шести лет в столице откроют 39 станций метро и девять станций Московских центральных диаметров. По...
19 февраля 2024
В Москве на станции МЦД-2 прекратилось движение поездов
На втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) на юго-востоке столицы прекратилось движение поездов из-за обрыва контактного провода. Об этом 17 февраля сообщил источник ИА Регнум. На станции Люблино на МЦД-2 «Курско-Рижский» уже более часа нет движения поездов, рассказал ИА Регнум...
17 февраля 2024
Такера Карлсона восхитило московское метро
Американский журналист Такер Карлсон восхитился станцией метро «Киевская» в Москве. Об этом он заявил в видео, опубликованном на YouTube. Карлсон напомнил, что станция была построена руководителем СССР Иосифом Сталиным более 70 лет назад. «И как же она выглядит 70 лет спустя? Мы зашли и посмотрели...
новость часа
15 февраля 2024
Карлсона в Москве восхитила станция метро «Киевская»
Американский журналист Такер Карлсон, побывавший недавно в Москве и взявший интервью у президента России Владимира Путина, посетил станцию метро «Киевская». Он назвал её лучшим, чем что бы то ни было в США. Журналист восхитился московской станцией метро. Соответствующее видео он выложил в соцсети X...
новость часа
15 февраля 2024
Посол США рассказала о любви к московскому метро
Посол США в России Линн Трейси рассказала о том, чем ей запомнилось московское метро и как оно изменилось за долгие годы её дипломатической службы, сообщила 11 февраля американская дипмиссия в Москве. «То, что мне точно никогда не надоест, это поездки в московском метро», — заявила Трейси. Дипломат...
11 февраля 2024
Собянин рассказал, как сейчас строится московское метро
Работы по развитию сети столичной подземки не останавливаются. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в Telegram-канале. В столице продолжается строительство Троицкой линии метро, близится к финалу строительство станции «Университет дружбы народов», где на платформе завершили монтаж панно. Для...
11 февраля 2024
В Петербурге нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
В Санкт-Петербурге во время работ по строительству новой станции метро «Путиловская» нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщила 9 февраля компания «Метрострой Северной Столицы» в своём Telegram-канале. «В ходе подготовительных работ для сооружения будущего здания вестибюля станции...
9 февраля 2024
Собянин: строительство станции метро «Бачуринская» вышло на финишную прямую
Работы по строительству новой станции метро «Бачуринская» подходят к завершению, сообщил 8 февраля мэр Москвы Сергей Собянин. Как стало известно, станция вскоре откроется в поселении Сосенское. «Бачуринская» станет частью Троицкой линии метро. Сейчас подходят к концу монолитные работы, монтируют...
8 февраля 2024
Собянин открыл новый вестибюль между МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый вестибюль между МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале, завершив тем самым модернизацию одного из ключевых транспортных хабов столицы. Открытие прошло 6 февраля. В сентябре 2023 года на вокзале сформировали инфраструктуру для запуска четвëртого диаметра...
6 февраля 2024
В Киеве захотели построить тоннель под Днепром за $1 млрд
Власти Киева собрались построить подземный тоннель стоимость порядка 1 млрд долларов для создания еще одного маршрута между правым и левым берегом Днепра. Об этом 6 февраля сообщило украинское издание «Страна. ua». «В Киеве хотят построить подземный тоннель с Оболони на Троещину, создав еще один...
6 февраля 2024