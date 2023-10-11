Москва, 11 октября, 2023, 11:00 — ИА Регнум. В результате столкновения поездов на станции метро «Печатники» в Москве зажат машинист. Об этом 10 октября сообщил Telegram-канал 112.

Кадр из видео

Также отмечается, что медицинская помощь оказывается одному из пассажиров. На месте работают экстренные службы, движение поездов временно приостановлено.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, два поезда столкнулись в московском метро. Авария произошла на станции метро «Печатники».

В апреле 2023 года на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии московского метро поезд сбил нетрезвого мужчину, который спрыгнул на пути и отправился в тоннель, где попал под поезд. От полученных травм он скончался на месте.