Москва, 11 октября, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Количество пострадавших при столкновении поездов в метро Москвы выросло до четырёх, сообщили 11 октября оперативный службы столицы.

МЧС России

«Сейчас известно о четырёх пострадавших, включая машиниста», — сказал собеседник ТАСС.

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Как передавало ИА Регнум, инцидент в московском метрополитене произошёл примерно в 10:30 в среду, 11 октября. На станции «Печатники» следовавший в депо без пассажиров поезд врезался в стоящий на станции состав. После столкновения один из машинистов оказался зажат. Движение было временно приостановлено. На месте работают экстренные службы. В качестве предварительной причины аварии рассматривается отказ тормозов.

Сразу после инцидента мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что никто из пассажиров серьёзно не пострадал. По его словам, в течение нескольких часов движение на линии восстановят. Пока же поезда не ходят в обе стороны на отрезке «Дубровка» — «Люблино».

Позднее появилась информация о трёх пострадавших, среди которых — машинист и две пассажирки. Спасатели тем временем извлекли машиниста поезда метро, оказавшегося зажатым в кабине после столкновения поездов. У него перелом ноги, а также порезы от осколков стёкол. Его передали медикам для оказания помощи.