Баку, 19 сентября, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Задачи «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе близки к выполнению, заявил 19 сентября помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью турецкому каналу TRT.

Алексей Куденко/РИА Новости

«Сообщают, что основные задачи близки к выполнению. Определённые нами ранее военные цели уже нейтрализованы. И далее, как было запланировано, операции продолжатся точечно, в более ограниченном масштабе», — заявил Гаджиев.

Он сказал, что Баку сообщил о проведении антитеррористического мероприятия Москве и Анкаре.

«Наша главная цель — нейтрализовать военную инфраструктуру», — пояснил Гаджиев, отметив, что Баку добивается разоружения армянских военных в Нагорном Карабахе.

Глава отдела по работе со СМИ Госпогранслужбы Азербайджана Автандил Аббасов сообщил 19 сентября, что азербайджанские силовики полностью контролируют обстановку на границах республики и что пограничники приняли меры по защите границ.

«На любые возможные провокации Госпогранслужбой немедленно будет дан адекватный и жёсткий ответ», — сказал Аббасов.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября азербайджанское министерство обороны объявило о начале «антитеррористического мероприятия» локального характера на территории Нагорного Карабаха.

Операцию, как заявило ведомство, начали для пресечения провокаций в карабахском районе, для разоружения и вывода формирований ВС Армении с территорий Азербайджана и для обеспечения безопасности мирного населения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в связи с этим, что военных Армении в Нагорном Карабахе нет и что Баку провоцирует Ереван к срыву договорённостей, пытаясь вовлечь его в вооружённое противостояние. Также он сообщил о призывах, звучащих из Нагорного Карабаха, к госперевороту в Армении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о непростой ситуации, в которой сейчас выполняют свою миссию российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Он сказал, что для урегулирования ситуации в регионе достаточно тех документов и договорённостей, которые в 2020–2022 гг. заключили две соседние республики при участии Москвы и благодаря её усилиям.

Россия развернула миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в соответствии с подписанным 9 ноября 2020 года трёхсторонним заявлением президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении о прекращении огня.

В январе 2021 года стороны подписали заявление о разблокировке транспортных коридоров между республиками и Карабахом. Позднее Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и ЕС начали обсуждение мирного договора. Алиев заявил, что он должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе, Пашинян заявил, что страны признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР.

Однако позднее, после встречи, он заявил, что остался недоволен итогами переговоров по разблокированию Лачинского коридора.

В начале сентября Ереван и Баку вновь оказались на грани нового конфликта. Азербайджанские военные стянули к границе с Арменией и линией соприкосновения в Нагорном Карабахе бронетехнику и артиллерию, Пашинян обвинил Баку в подготовке новых провокаций.