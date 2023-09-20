Степанакерт, 20 сентября, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Российские миротворцы эвакуировали из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха более 2000 человек, в том числе 1049 детей, сообщили 20 сентября в Минобороны России.

«Все эвакуированные жители обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием», — говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве добавили, что врачи-специалисты медицинского отряда специального назначения оказывают помощь жителям, получившим ранения.

Кроме того, российские миротворцы на тридцати наблюдательных постах ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. С 12:00 19 сентября российский контингент зафиксировал многочисленные факты нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана.

В Нагорном Карабахе 19 сентября начались бои. Минобороны Азербайджана заявило, что проводит «антитеррористические мероприятия». Позже в республике заявили, что близки к выполнению основных задач. МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха армянских военных и распустить руководство непризнанной республики.

В офисе омбудсмена Нагорного Карабаха сообщили, что в результате боевых действий по состоянию на 19 сентября погибли 27 человек, двое из которых — мирные жители. Ещё более 200 человек получили ранения. По данным армянских СМИ, в Нагорном Карабахе пострадали более 200 взрослых и 12 детей. При этом в Степанакерте сообщали о пяти погибших и 80 раненых, из которых 15 — мирные жители.

В свою очередь Армения осудила действия Азербайджана, назвав их масштабной агрессией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военных армянской армии в Нагорном Карабахе нет и что Баку провоцирует Ереван к срыву договорённостей.

Минобороны Азербайджана 20 сентября заявило об успешном продолжении локальных антитеррористических действий в Карабахе. По данным ведомства, в результате боевых действий уничтожили боевые позиции и военную технику, принадлежащую формированиям ВС Армении.