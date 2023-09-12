Владивосток, 12 сентября, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Безработица в России составляет всего 3%, такого никогда не было, заявил 12 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

РИА Новости/Артем Житнев

«Да, я сказал, у нас там инфляция немного подросла, но она в рамках соответствующих показателей находится. Безработица на историческом минимуме — 3%, такого никогда не было», — заявил глава государства.

Однако в этой связи возникают другие вопросы с трудовыми ресурсами, но и они тоже решаются, но впервые за несколько лет у нас растут реальные доходы населения. Это скромные доходы, но тенденция правильная, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Росстата, уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле составил 3%. Общая численность безработных в России среди граждан в возрасте 15 лет и старше в июле 2023 года составила 2,3 млн человек, общая численность занятых — 74 млн человек.

800 тысяч безработных — сельские жители, 1,5 млн — городские жители, следует из материалов Росстата.