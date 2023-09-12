Владивосток, 12 сентября, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин полагает, что выборы в США в 2024 году не повлияют на отношение Вашингтона к Российской федерации. Глава государства отметил, что не ожидает изменения политики США в отношении РФ в случае избрания Дональда Трампа.

Известия/Зураб Джавахадзе

Российский лидер отметил, что у России есть много друзей и единомышленников в Соединённых Штатах. Он также отметил, что нынешние власти США настроили американское общество в антироссийском ключе и рассматривают Россию как врага.

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