Владивосток, 12 сентября, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Запад давно пытался представить Россию «империей зла», это тянется со Средних веков, когда он хотел обратить ее в католичество. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Известия/ Константин Кокошкин

Он отметил, что атаки по всем направлениям против России являются продолжением геополитического противоборства Запада.

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