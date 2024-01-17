Материалы с тегом «ВЭФ»
Зеленский нагрубил Трампу за слова о завершении конфликта на Украине
Прежде чем что-то сказать, нужно думать, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ответ экс-президенту США Дональду Трампу на его высказывания о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине в случае его победы на ноябрьских выборах. Зеленский нагрубил американскому политику на...
новость часа
17 января 2024
Салливан: прямо сейчас формируется новый миропорядок
США и их союзники способны повлиять на формирование нового миропорядка, заявил советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. «Действительно, прямо сейчас формируется какой-то новый...
17 января 2024
Министры Ирана и Пакистана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился 16 января с временным премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства. По словам главы...
17 января 2024
В Давосе призвали к дипломатическому разрешению конфликта на Украине
В Давосе на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) чиновники и бизнесмены призвали к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, написала 16 января газета The New York Times. В статье говорится, что тема украинского конфликта была заметна на мероприятии, но она не стала доминирующей...
17 января 2024
«Сытно покушать, выгулять эскортниц». Почему провалился Давосский форум
В швейцарском Давосе с 15 по 19 января проходит одно из самых знаковых глобалистских собраний — Давосский форум. Когда-то на нем собирались многие (а иногда почти все) мировые экономические и политические лидеры. Принимали знаковые решения, касавшиеся мировой торговли, глобальной безопасности...
16 января 2024
Давосский форум оказался таким же бессмысленным, как и протест против него
Сотни демонстрантов в швейцарском Давосе вышли 14 января на акцию протеста против стартовавшего в этот день в городе Всемирного экономического форума (ВЭФ). Активисты перекрыли дорогу, в результате чего возникла пробка протяжённостью более 18 километров. Также они потребовали, чтобы им разрешили...
15 января 2024
Захарова призвала прекратить снабжение Украины оружием
Западные союзники Украины должны прекратить снабжение Киева оружием, если хотят разрешить конфликт путём мирных переговоров, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Если речь идёт о желании отдельных стран найти выход из тупика, в который их завёл...
14 января 2024
Глава МО Украины отказался раскрыть военный план ВСУ на 2024 год
Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров в ходе пресс-конференции в Давосе 14 января отказался раскрыть военный план вооружённых сил страны на 2024 год. «Каков план на 2024 год, знают только Украина и её партнёры», — сказал он в ходе пресс-конференции, трансляция которого велась на...
14 января 2024
Путину представили мастер-план развития Уссурийска
Мастер-план развития Уссурийского городского округа в Приморском крае представлен президенту России Владимиру Путину 13 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщили 25 сентября в пресс-службе Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ...
25 сентября 2023
В Китае назвали три важных фактора, говорящих о повороте России на Восток
Наращивание потенциала дальневосточных регионов, укрепление сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также стратегия крупной державы, противостоящей гегемонии США, являются важными факторами, свидетельствующими о повороте России на Восток. Об этом в статье для Хуаньцю Шибао написал...
14 сентября 2023
«Интересы России прежде всего». В Приморье завершился VIII Восточный форум
Во Владивостоке 13 сентября завершил работу очередной, 8-й по счёту Восточный экономический форум. Ежегодная международная встреча собирает ведущих представителей бизнеса, власти и экспертов из России и стран-соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону. «Гвоздём программы» — главным событием ВЭФ —...
13 сентября 2023
Экспорт ИТ-решений и генерацию смыслов обсудили участники Молодёжного ВЭФ
Темам, связанным с влиянием современных технологий на российское общество и мир в целом, были посвящены дискуссии на полях Восточного экономического форума, который проходил с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Так, тенденции наднационального сотрудничества в сфере технологий и перспективы России...
13 сентября 2023
Индия предложила России строить неатомные ледоколы совместно
Индия предложила России совместно производить неатомные ледоколы на индийских верфях. Об этом 13 сентября сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Ранее Чекунков провёл переговоры с индийской делегацией на полях ВЭФ. «По...
13 сентября 2023
МИД: Москва выразила Баку демарш из-за заявления о выборах в новых регионах
Россия выразила дипломатический протест Азербайджану из-за заявления МИД республики о выборах в новых российских регионах, не отвечающего характеру союзничества между странами. Об этом сообщила 13 сентября официальный представитель российского МИД Мария Захарова. В опубликованном 9 сентября...
13 сентября 2023
На полях ВЭФ состоялась дискуссия Клуба губернаторов
На полях Восточного экономического форума во Владивостоке 12 сентября состоялась дискуссия Клуба губернаторов. Мероприятие стало шестым собранием клуба. Тема встречи — «Региональные стратегии развития: общественное измерение». В работе клуба приняли участие замминистра экономического развития...
13 сентября 2023
Захарова прокомментировала инцидент с обломками беспилотника в Румынии
Румынские власти не могут подтвердить, что обнаруженные на территории страны обломки принадлежат российскому беспилотнику. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 13 сентября на брифинге в рамках ВЭФ. По её словам, у представителей Румынии до сих пор нет никакой ясной или...
13 сентября 2023
В «Сбере» рассказали о перспективных проектах со странами БРИКС
В рамках БРИКС необходимо формировать площадку для обмена мнениями по актуальным проблемам — Центр экспертизы в области устойчивого развития и климата стран БРИКС, а также единый реестр климатических проектов БРИКС. Об этом заявил первый зампредседателя правления «Сбера» Александр Ведяхин в...
13 сентября 2023
Кредитный портфель «Сбера» в юанях вырос почти в тысячу раз
Разворот российского бизнеса на Восток — свершившийся факт. Об этом заявил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью «Ленте. ру» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам топ-менеджера, кредитный портфель в юанях с начала 2022 года вырос почти в тысячу...
13 сентября 2023
Президент России Владимир Путин прибыл на космодром Восточный
Президент России Владимир Путин утром 13 сентября покинул Владивосток, где принимал участие в Восточном экономическом форуме, и прибыл в Амурскую область на космодром Восточный. На пленарной сессии ВЭФ Путин отметил, что у него есть соответствующая программа на космодроме, и пообещал, что все о ней...
13 сентября 2023
Льготную ипотеку расширят на сотрудников ОПК ДФО до конца года
Министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков отчитался, что в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина повышение размера кредита по дальневосточной ипотеке до 9 млн рублей и расширение её на всех сотрудников оборонно-промышленного комплекса ДФО планируется сделать до...
13 сентября 2023