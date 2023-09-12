Владивосток, 12 сентября, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Россия ставит во главу угла интересы государства, и за это нам не стыдно, заявил 12 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

РИА Новости/ Владимир Астапкович Владимир Путин

«Интересы государства — прежде всего. Мы руководствуемся именно этими соображениями. Это ставим во главу угла, и за это нам точно не стыдно», — заявил Путин.

Таким образом глава государства ответил на вопрос, что было сделано правильно с точки зрения президента, а где были совершены ошибки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что Запад начал предпринимать попытки представить Россию «империей зла» ещё до того, как этот термин употребил 40-й президент США Рональд Рейган, возможно, ещё со Средних веков, после провалившихся попыток католицизации.