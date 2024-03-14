Материалы с тегом «Ким Чен Ын»
Лидер КНДР протестировал новейший армейский танк
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын лично опробовал новейший танк армии в ходе прошедших в стране соревнований танковых экипажей. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «13 марта после смотра танковых экипажей товарищ Ким Чен Ын лично сел в...
14 марта 2024
Ким Чен Ын посетил учения и дал указания ускорить подготовку к войне
Место проведения учений в Северной Корее посетил лидер страны Ким Чен Ын и распорядился нарастить интенсивность по повышению боеготовности военнослужащих. Об этом 7 марта сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Глава Северной Кореи посетил 6 марта крупную базу Корейской народной...
7 марта 2024
В Южной Корее отреагировали на подарок Путина Ким Чен Ыну
Правительство Южной Кореи следит за развитием сотрудничества между Россией и КНДР, включая недавнее получение северокорейским лидером Ким Чен Ыном российского автомобиля Aurus. Сеул рассчитывает, что обмены и отношения двух стран не будут нарушать санкций Совета Безопасности ООН, заявил официальный...
новость часа
20 февраля 2024
Песков рассказал, почему Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus
Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну российский автомобиль Aurus, так как машина понравилась северокорейскому лидеру во время его визита на космодром «Восточный» в сентябре 2023 года. Об этом 20 февраля рассказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий...
20 февраля 2024
Песков назвал марку подаренного Путиным Ким Чен Ыну автомобиля
Президент России Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну отечественный автомобиль представительского класса Aurus. Эту информацию 20 февраля подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да. Это машина Aurus», — заявил он «РИА Новости». Как сообщало ИА Регнум...
20 февраля 2024
Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын получил в подарок от президента России Владимира Путин автомобиль российского производства, сообщило 20 февраля Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). «Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную...
новость часа
20 февраля 2024
Ким Чен Ын назвал условие для оккупации Южной Кореи
Руководство КНДР подвело итоги раскола корейского народа и пришло к выводу, что Южная Корея является главным врагом, чью территорию, возможно, придётся оккупировать в случае чрезвычайной ситуации, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын 9 февраля, выступая по случаю 76-й годовщины основания...
9 февраля 2024
Премьер Японии заявил о необходимости переговоров с лидером КНДР
Переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном необходимо провести для того, чтобы решить различные проблемы в отношениях Токио и Пхеньяна. Об этом премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в ходе выступления с программной речью в парламенте. «Проработка соответствующего вопроса продвигается на высоком...
30 января 2024
В США не исключили военного конфликта Пхеньяна и Сеула
Власти США не исключили возможности вооружённого конфликта между КНДР и Южной Кореей в течение ближайших месяцев. Об этом 25 января написала американская газета New York Times со ссылкой на сотрудников администрации США. По их словам, лидер КНДР Ким Чен Ын якобы может начать военные действия против...
26 января 2024
В МИД КНДР назвали Владимира Путина самым близким другом корейского народа
МИД и руководство КНДР ждут визита российского президента Владимира Путина, отмечая, что он для корейского народа — самый близкий друг. Об этом говорится в официальном сообщении дипломатического ведомства. В тексте сказано, что КНДР готова тепло принять президента РФ, если он примет решение...
21 января 2024
Трамп рассказал о своих отношениях с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном
Кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп вспомнил о хороших отношениях в годы своего правления в США с президентом России Владимиром Путиным. Также в интервью журналисту Шону Хэннити на канале Fox News политик похвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. «Я ладил с Путиным. Вы знаете...
новость часа
19 января 2024
Лавров и глава МИД КНДР обсудили график контактов Путина и Ким Чен Ына
Главы МИД России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи в ходе переговоров 16 января обсудили реализацию договорённостей между президентом РФ Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а также график их политических контактов. Об этом сказано в сообщении российского МИД, опубликованном...
18 января 2024
Лавров заявил о работе над выполнением договорённостей лидеров РФ и КНДР
Работа над выполнением договорённостей, которые были достигнуты между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, активно ведётся, заявил 16 января глава МИД РФ Сергей Лавров. Так, открывая переговоры с главой МИД Северной Кореи Цой Сон Хи в Москве Лавров заявил, что время...
16 января 2024
«Самое враждебное государство». Корею тревожит призрак новой войны
КНДР уже в январе может провести испытания твердотопливной баллистической ракеты средней дальности и запустить межконтинентальную баллистическую ракету в течение года. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик в интервью агентству Рёнхап. В прошлом году Пхеньян запустил пять...
11 января 2024
Ким Чен Ын назвал главного врага КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Южную Корею «главным противником» и наиболее враждебной для Северной Кореи страной. Такое заявление он сделал 10 января при посещении предприятий оборонной промышленности, его слова процитировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По словам северокорейского...
10 января 2024
Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее «спусковым крючком»
Пхеньян не производил артиллерийские выстрелы 6 января, это была имитация выстрелов. В Сеуле «проглотили брошенную Пхеньяном наживку», заявила сестра главы КНДР Ким Чен Ына, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон, слова которой цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи. «Наши...
7 января 2024
Ким Чен Ын с дочерью посетили завод по производству ракетных установок
Северокорейский лидер Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э посетили завод по производству мобильных ракетных пусковых установок для баллистических ракет, сообщило 5 января Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Лидера КНДР и его дочь сопровождали члены партии. Делегация ознакомилась с...
6 января 2024
Байден осудил Трампа за «восхищение Путиным»
Американский президент Джо Байден раскритиковал экс-главу Белого дома Дональда Трампа после его хвалебных высказываний в адрес президента России Владимира Путина. Об этом Байден заявил 5 января в ходе выступления в штате Пенсильвания, приуроченного к годовщине штурма Капитолия в январе 2021 года...
6 января 2024
Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР уничтожить противников
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его государство «без малейшего колебания нанесёт сокрушительный удар и уничтожит столицы врага», при этом будет использован весь имеющийся арсенал в том случае, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против КНДР. Как сообщило Центральное...
1 января 2024
Ким Чен Ын заявил о невозможности объединения с Южной Кореей
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о невозможности объединения КНДР с Южной Кореей, сообщило 31 декабря Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Оглядываясь назад на продолжительные межкорейские отношения, наша партия пришла к выводу, что никогда не будет возможным достичь объединения...
31 декабря 2023