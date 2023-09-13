Благовещенск, 13 сентября, 2023, 09:07 — ИА Регнум. На космодроме Восточный стартовали переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба Кремля.

Кадр из видео

Президент России отметил, что рад принимать в России лидера КНДР.

«Я очень рад вас вновь видеть и принимать в России», — заявил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, президент России 13 сентября покинул Владивосток, где принимал участие в Восточном экономическом форуме, и прибыл в Амурскую область на космодром Восточный.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный в Амурской области для встречи в формате «один на один» с Владимиром Путиным.

Президент России поприветствовал коллегу. Ким Чен Ын, в свою очередь, выразил благодарность за приём. Ранее Ким Чен Ын признал, что его первый за четыре года визит в Россию говорит о важности стратегических отношений между КНДР и РФ.

Лидеры двух стран осмотрели стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2» на космодроме Восточный.