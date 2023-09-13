Благовещенск, 13 сентября, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал официальный обед в честь лидера КНДР Ким Чен Ына. Встреча глав государств проходила 13 сентября на космодроме Восточный.

Артем Геодакян/ТАСС

На столе у лидеров двух государств были уха из белого амура, пельмени с камчатским крабом, антрекот из мраморной говядины с запечёнными овощами, осетрина и салат из утки с инжиром и нектарином.

На десерт главы государств отведали таёжную бруснику с кедровыми орехами и сгущённым молоком.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате с участием делегаций, а затем пообщались тет-а-тет.

На встрече президент РФ поблагодарил Ким Чен Ына за приезд в Россию. Он предложил руководителю Северной Кореи обсудить вопросы экономического взаимодействия, гуманитарного характера и ситуацию в регионе.

Ранее главы государств осмотрели на космодроме стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2».

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, по итогам встречи подписания документов не будет.