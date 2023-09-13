Благовещенск, 13 сентября, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына тет-а-тет завершилась.

Владимир Смирнов/ТАСС

Лидеры двух стран завершили общение в формате «один на один». Переговоры прошли на космодроме Восточный. Ожидается, российский лидер даст официальный обед в честь иностранного гостя.

Ранее Путин и Ким Чен Ын провели переговоры с участием делегаций, которые продлились более часа.

Как сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом на бронепоезде. Путин 13 сентября прибыл в Амурскую область на космодром Восточный.

На встрече президент РФ поблагодарил Ким Чен Ына за приезд в Россию. Он предложил руководителю Северной Кореи обсудить вопросы экономического взаимодействия, гуманитарного характера и ситуацию в регионе. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, по итогам встречи подписания документов не будет.

Ранее главы государств осмотрели на космодроме стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2».