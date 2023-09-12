Утром 12 сентября бронепоезд, в котором лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправился с визитом в Россию из Пхеньяна, пересёк границу с Россией на юге Приморья, сообщили СМИ. Позднее информацию о приезде северокорейского лидера подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что Ким планирует провести в нашей стране ряд встреч, одна из которых, предположительно, с президентом РФ Владимиром Путиным, который сейчас, напомним, находится на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Иван Шилов ИА Регнум Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

Для нынешнего северокорейского лидера, унаследовавшего власть от отца, Ким Чен Ира, в 2011 году, это будет лишь второй известный визит в Россию. Но внимание со стороны мировых СМИ приковано к его поездке вовсе не из-за частоты путешествий «вождя партии, армии и народа» или их экстравагантности. Хотя, безусловно, роскошный поезд, на котором руководитель КНДР путешествует во Владивосток, привлекает к себе внимание.

В прогнозах — «стальной дождь»

Наиболее вероятной темой для обсуждений журналисты и эксперты называют продажу и покупку военных технологий и боеприпасов, причем западные медиа делают упор на покупку Россией оружия якобы из-за опустошенных СВО складов. «Обсуждаемая тема — продажа боеприпасов Москве», — пишет The Financial Times.

«Никто не ожидал, что будет такой огромный расход снарядов. Конфликт на Украине показал, что высокотехнологичное оружие нам нужно гораздо меньше, чем большое количество очень дешевого вооружения», — цитирует The Washington Post политолога Сергея Маркова. «Идут очень серьезные переговоры, и если Ким приедет, то это будет означать, что они уже договорились».

«Северокорейские боеприпасы могли бы оказать российским войскам не вполне достаточную, но полезную поддержку» — статью с таким названием выпустило Reuters в день визита северокорейского лидера в Россию. Тон публикаций таков: Кремль хочет получить больше боеприпасов из КНДР, поскольку запасы России истощены, Северная Корея остается единственной надеждой Москвы.

«Северокорейское оружие позволит России продлить стальной дождь, который она обрушила на Украину, но, вероятно, оно (оружие) недостаточно развито, чтобы изменить ход боевых действий», — пишет Bloomberg. Источники агентства полагают: «Боеприпасы из Северной Кореи могут выиграть время для России и дать её отечественной промышленности шанс догнать спрос».

Тема покупки Россией северокорейского оружия уже не раз смаковалась западной прессой. Еще год назад газета The New York Times, ссылаясь на данные разведки США, писала, что «Россия закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи, что является признаком того, что глобальные санкции серьезно ограничили ее цепочки поставок и вынудили Москву обращаться за военными поставками к государствам-изгоям».

«Панцирь» для страны чучхе

Всё выше процитированное — это не более, чем предположения. При этом показательно, что бронепоезд Кима также везёт заместителя главы Центрального военного комитета Ли Бен Чхоля и обширную военно-промышленную делегацию.

Высказывается мнение, что КНДР проявляет интерес к российским космическим технологиям (особенно на фоне недавней второй неудачной попытки запуска разведывательного спутника), средствам ПВО, вроде комплексов С-300 и ПЗРК «Панцирь», а также ракетным технологиям. ТАСС со ссылкой на американский Центр стратегических и международных исследований Beyond Parallel передает: военные КНДР могут провести испытательный пуск баллистической ракеты подводных лодок на новой субмарине, оснащенной ядерным оружием. Ракетные секреты наверняка пригодятся Пхеньяну, если тот будет модернизировать имеющиеся подводные лодки и оснащать их ядерными ракетами.

Строительство в КНДР лодки-ракетоносца является лишь одним из шагов северокорейской программы подводных лодок, полагает военный эксперт Илья Крамник. «Если верно предположение о том, что новая лодка представляет собой, скорее, экспериментальный образец, то можно ждать, что следующие за ней субмарины будут иметь и иные архитектурные решения, дополнительно снижающие заметность, — разъясняет эксперт. — В первую очередь — больший диаметр корпуса, позволяющий убрать пусковые установки внутрь и улучшить гидродинамические характеристики лодки, а также более широко использовать такие средства снижения шумности, как амортизированные платформы и виброизолирующие фундаменты механизмов».

Заметим, Россия обладает богатой историей строительства и модернизации подводного флота, а многие из этих технологий хорошо отработаны российскими специалистами.

При этом маловероятно, что Россия открыто передаст Пхеньяну ядерные технологии, считают эксперты. Во-первых, Россия их никому не передает, во-вторых, такое решение может повлечь совершенно непредсказуемые последствия для безопасности региона. Слишком рискован такой шаг в текущей ситуации. Оставим The New York Times и ее авторам мысли о том, что «Россия окажет технологическую поддержку ядерным и ракетным программам Северной Кореи в обмен на северокорейские боеприпасы, такие как артиллерийские снаряды, которые нужны России для войны на Украине».

ТАСС/EPA/JEON HEON-KYUN Лидер КНДР Ким Чен Ын и Владимир Путин

Напомним, резолюцией Совбеза ООН 1718 от 14 октября 2006 запрещены «поставки, продажа или передача КНДР любой военной техники и вооружений, а также материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могут быть использованы в северокорейских программах по созданию оружия массового уничтожения». Остается вопрос, как соседние страны отреагируют на передачу Пхеньяну высокочувствительных технологий.

Дроны и народные добровольцы

Что касается обмена продукцией ВПК, то Россия может быть заинтересована в поставках северокорейских дронов вроде Saetbyol-4 и Saetbyol-9б, копирующих американские дроны RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper, ствольной и реактивной артиллерии, запчастей к ней, артиллерийских снарядов. Об этом ранее рассказывал ИА Регнум военный эксперт Юрий Лямин. Он отмечал, что Северная Корея обладает достаточными промышленными мощностями для производства беспилотников, орудий и боеприпасов к ним. «Что бы ни говорили скептики, а КНДР ведёт экспорт вооружений, причём очень давно — более полувека. Причём выпуск оружия на продажу ведётся в промышленных масштабах», отмечал эксперт.

Одна из самых острых тем — это, конечно, участие корейских добровольцев в СВО. Такая информация регулярно всплывает в СМИ и также регулярно получает опровержения. Безусловно, может быть и так, что после предстоящих переговоров военные или добровольцы из числа граждан КНДР заявят о своем желании присоединиться к российским Вооруженным силам, но пока Корейская народная армия обеспечивает безопасность собственной страны.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не нуждается в иностранных поставках для ведения СВО на Украине, поскольку отечественная оборонка справляется со своими задачами, а Северная Корея подчеркивала, что никогда не поставляла России оружие и не планирует этого делать, но стоит подождать — возможно, страны решат пренебречь резолюциями Совета Безопасности ООН, на которые особо упирают западные страны.

Западные комментаторы, впрочем, уверены, что российский президент и лидер КНДР будут обсуждать и военные поставки, и увеличение числа северокорейских «гастарбайтеров» в России.

Сырьё, станки и рабочие руки

Об этом, в частности, пишет The Washington Post. По мнению издания, большое число рабочих рук из КНДР поможет выручить столь необходимую Северной Корее иностранную валюту. Это якобы будет выгодно и российской стороне, поскольку, как полагают авторы материала, наша экономика испытывает нехватку рабочих рук из-за наращивания оборонного производства и участия в СВО многих трудоспособных россиян.

Здесь, впрочем, их прогноз может оправдаться, не исключает Василий Кашин. Импорт северокорейской рабочей силы действительно был важным направлением для обеих стран, как минимум до введения санкций в 2017 году и далее до карантина по COVID-19. Может быть, практика и будет восстановлена по итогам встречи двух лидеров.

За пределами продукции ВПК и ресурсов трудовой миграции странам также есть, чем заинтересовать друг друга, сказал ИА Регнум старший научный сотрудник Институт Китая и современной Азии РАН Василий Кашин. «Северная Корея является, если говорить о гражданских сферах, производителем некоторых видов промышленного оборудования, вполне современного, — указал эксперт. — И если говорить о продукции двойного назначения, вероятно, они будут поставлять какие-то виды сырья и полуфабрикатов для военного производства, которые, в общем-то, мы сейчас импортируем из других стран. У них есть спрос на наше промышленное оборудование, транспортную технику и, соответственно, энергию, продовольствие».

Белый дом предупредил «ракетного Кима»

Судя по публикациям мировой прессы, Запад предостерегает пхеньянского «изгоя» («ракетный Ким» показал себя вполне договороспособным в 2019-м, во время исторической встречи с Дональдом Трампом) от слишком тесных контактов с Россией.

«Предоставление оружия России не отразится лучшим образом на Северной Корее, и она заплатит за это цену в международном сообществе», — предупредил на прошлой неделе советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Кроме того, судя по тону публикаций западных СМИ, соседей КНДР (а это и Южная Корея, и главный покровитель Пхеньяна, Китай) пытаются убедить в потенциальной опасности российско-северокорейских контактов.

Но, отмечают эксперты, нервная реакция, которую транслирует Салливан, стала ещё одним наглядным доказательством того, что США теряют контроль над ситуацией в отдельных регионах мира — в данном случае в Восточной Азии.

В политическом плане встреча двух лидеров будет хорошим шагом на пути по уменьшению влияния США в регионе. Речь идет не о том, что кто хочет получить, а об обсуждении стратегической проблемы, связанной с общей угрозой, сказал ИА Регнум кореевед Константин Асмолов.

Противостояние двух треугольников

При этом, отмечает эксперт, Белый дом использует сам факт контакта двух равно враждебных для США лидеров, чтобы мобилизовать американских союзников в регионе.

«Несмотря на громкие крики, «о ужас, Россия и Северная Корея наверняка торгуют оружием, доказательств нет, но нам и так все понятно», идет формирование «азиатского НАТО» — треугольника Вашингтон — Токио — Сеул», — сказал Асмолов. Эта конфигурация выстраивается как противовес другому треугольнику, Москва — Пхеньян — Пекин, пояснил эксперт.

Союз трёх дальневосточных соседей сейчас складывается вынужденно, в силу давления со стороны США, но в любом случае налицо сближение России, Китая и главного китайского подопечного в регионе — КНДР, рассуждает Асмолов. Вполне вероятно, для закрепления сотрудничества потребуется собрать трёхсторонний саммит, не исключает эксперт.

Пхеньян не желает ограничиваться лишь традиционным союзником — Китаем, потому и ищет новые форматы и стороны взаимодействия, со своей стороны отмечает Кашин. В Северной Корее «понимают, что, если они выйдут на новый уровень взаимодействия с Россией в военной и гражданской сфере, у них укрепится позиция в отношениях со всеми другими партнерами. Сейчас для них является определенной проблемой, что у них вся торговля, по сути, направлена на Китай — это 90% торгового оборота», — комментирует эксперт.