Дрон-камикадзе «Куб», разведывательные беспилотники «Орлан-10» и «Орлан-30», средства радиоэлектронной борьбы «Аргумент» — вот лишь неполный перечень новинок российской оборонки, которые представлены на открывшемся 14 августа форуме «Армия-2023».

Смотр военно-технических новшеств продлится до 20 августа на трех площадках: в конгрессно-выставочном центре «Патриот» (на территории одноимённого парка в ближнем Подмосковье), по соседству — на аэродроме в Кубинке, а также на полигоне Алабино.

Сандурская Софья

Россия предлагает своим партнёрам широкий выбор современных образцов оружия всех видов и типов, отметил Владимир Путин в приветствии к открытию форума.

ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Софья Сандурская/ТАСС

ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Помимо упомянутых выше вооружений, отечественный ОПК представил: новые самоходные гаубицы «Мста-С» калибра 155 мм и 120 мм, зенитно-ракетные комплексы «Викинг» и «Тор», свежие модификации пушечных комплексов «Панцирь», самоходное орудие 2С31 «Вена» и многое другое — в общей сложности больше 28 тысяч экспонатов, от формы для личного состава до самых современных танков и боевых самолетов.

Вадим Савицкий/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре слева)

Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Президент Путин в своём обращении призвал иностранных партнёров развивать сотрудничество в оборонной сфере, в том числе проводя совместные военные учения. Свою продукцию на форуме «Армия-2023» экспонируют 80 иностранных организаций, отметил глава государства.

РИА Новости/ Кирилл Зыков

В церемонии открытия форума принял участие и министр обороны России Сергей Шойгу. Он, в частности, сообщил, что российский ВПК быстро адаптировался к работе под санкциями, кратно увеличив производство по ряду направлений. «Широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной», также отметил Шойгу и предложил присутствующим осмотреть экспозицию трофейного оружия из зоны СВО.

ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Владимир Гердо/ТАСС

Валерий Шарифулин/ТАСС

Глава оборонного ведомства осмотрел выставку передовых авиационных разработок: многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В, многоцелевой вертолет Ка-32А11М, беспилотники «Иноходец», «Термит», «Форпост-Р», а также ударные БПЛА «Гром» и «Шершень».

Владимир Гердо/ТАСС

Софья Сандурская/ТАСС

Холдинг «Росэлектроника» представил на форуме «Армия-2023» обновлённую модификацию автоматизированной системы управления войсками «Поляна-Д4М1». Комплекс позволяет одновременно сопрягать до 14 объектов, обеспечивает защиту территории площадью 800 на 800 км.

В мероприятии принимают участие иностранные делегации, что, по словам Шойгу, стало лучшим ответом «любителям санкций».

На одном из стендов форума заговорил робот «Алеша» — умная разработка российского военного ведомства.