Москва, 14 августа, 2023, 13:18 — ИА Регнум. На форуме «Армия» свою продукцию экспонируют 80 иностранных организаций, заявил 14 августа президент России Владимир Путин, призвав иностранные компании развивать сотрудничество в сфере ВТС.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Переносные зенитные ракетные комплексы на стенде министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

В обращении к участникам форума российский лидер также отметил, что в России растёт рынок продуктов, использующих искусственный интеллект.

Россия предлагает развивать военное сотрудничество с другими странами, в том числе в подготовке кадров, в обучении иностранных военнослужащих и повышении их квалификации, в проведении совместных командно-штабных и других учений, указал президент.

«И рассчитываем, что, как и прежде, на полях форума будут подписаны важные соглашения и экспортные контракты», — сказал глава государства.

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Также Путин сообщил, что в России растёт рынок продуктов, использующих искусственный интеллект. Он предложил обратить внимание на инновационную гражданскую продукцию российских предприятий ОПК: катера и вертолёты, амфибии и беспилотники.

«Отмечу также, что в текущем году деловая программа форума, состоящая из 250 мероприятий, посвящена вопросам диверсификации оборонно-промышленного комплекса и развития технологий искусственного интеллекта. В России есть что предложить в этих прорывных и перспективных направлениях», — сказал глава государства в своем видеообращении к участникам форума.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев отметил, что организаторы международного военно-технического форума «Армия-2023» продемонстрируют на мероприятии образцы вооружений, которые эффективно показали себя в ходе специальной военной операции (СВО). Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял о планах заключить на форуме контракты на общую сумму более 433 млрд рублей. Он также рассказал, что в работе салона примут участие чуть менее 1,5 тыс. предприятий, которые представят около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения. Оружейный салон «Армия-2023» проходит в подмосковной Кубинке (парк «Патриот») с 14 по 20 августа.