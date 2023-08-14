Кубинка, Московская область, 14 августа, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Россия открыта для равноправного военно-технического сотрудничества со всеми странами, которые отстаивают свои интересы и видят своей целью налаживание общей для всего мира системы глобальной безопасности, заявил 14 августа в обращении по случаю открытия военно-технического форума «Армия-2023» президент Владимир Путин.

Владимир Гердо/ТАСС

«Россия открыта к углублению равноправного технологического партнёрства и военно-технического сотрудничества с другими странами, со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы», — сказал глава государства.

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Россия предлагает своим партнёрам широкий выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов, отметил глава государства. Он также заявил, что Москва призывает развивать военное сотрудничество, в том числе в проведении совместных военных учений. Президент отметил, что свою продукцию на форуме представили 80 иностранных компаний.

В свою очередь, министр обороны Росси Сергей Шойгу в своём выступлении на форуме заявил, что российское вооружение в ходе специальной военной операции показывает свою надёжность и эффективность, чего нельзя сказать о западной технике.

«Наше вооружение (в ходе СВО. — Прим. ред.) показывает свою надёжность и эффективность. При этом широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. В этом вы можете убедиться, осмотрев экспозицию трофейного оружия», — сказал министр.

Российский ВПК не только быстро адаптировался к работе в условиях санкций, но и по ряду направлений кратно нарастил объёмы выпуска продукции, добавил Шойгу. В ходе посещения форума он, в частности, осмотрел новую авиационную ракету малой дальности РВВ-МД и поручил в кратчайшие сроки наладить её производство.

Министр также отметил, что приезд многочисленных иностранных делегаций на военный форум в Москве — «лучший ответ любителям санкций». В ходе посещения форума Шойгу осмотрел стенды Китая, Ирана и Индии, а также провёл переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

Как сообщало ИА Регнум, форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа. В ходе его работы будут представлены образцы вооружений, которые эффективно показали себя в ходе СВО, а также новинки российского ВПК, отмечал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Также будет проведена выставка трофейной техники НАТО.

Шойгу ранее отмечал, что Минобороны планирует заключить на форуме контракты на общую сумму более 433 млрд рублей. В работе салона примут участие около 1500 предприятий, которые представят около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.