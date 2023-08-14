Москва, 14 августа, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Широко разрекламированная западная военная техника в реальных боевых условиях оказалась далеко не безупречной, заявил 14 августа министр обороны России Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Наше вооружение (в ходе СВО. — Прим. ред.) показывает свою надёжность и эффективность. При этом широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. В этом вы можете убедиться, осмотрев экспозицию трофейного оружия», — сказал министр на церемонии открытия военно-технического форума «Армия-2023».

Российский ВПК не только быстро адаптировался к работе в условиях санкций, но и по ряду направлений кратно нарастил объёмы выпуска продукции, добавил Шойгу.

Как сообщалось ранее, форум пройдёт с 14 по 20 августа. В ходе его работы будут представлены образцы вооружений, которые эффективно показали себя в ходе СВО, а также новинки российского ВПК, отмечал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Также будет проведена выставка трофейной техники НАТО.

Шойгу ранее сообщал, что Минобороны планирует заключить на форуме контракты на общую сумму более 433 млрд рублей. В работе салона примут участие чуть менее 1500 предприятий, которые представят около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения. Приглашения на «Армию-2023» были разосланы главам оборонных ведомств 108 стран мира.

В своём обращении по случаю открытия форума «Армия-2023» президент Владимир Путин отметил, что Россия открыта к углублению равноправного партнёрства и сотрудничества с теми странами, которые отстаивают свои национальные интересы и считают необходимым вместе строить равную неделимую систему безопасности.