Кубинка, Московская область, 14 августа, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Обновлённую модификацию автоматизированной системы управления войсками «Поляна-Д4М1» представил холдинг «Росэлектроника» на форуме «Армия-2023». Об этом 14 августа сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.

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Отмечается, что комплекс получил возможность сопряжения с авиацией Военно-воздушных сил и Военно-морского флота.

«Разработка позволяет одновременно сопрягать до 14 объектов, обеспечивает защиту территории площадью 800 на 800 км», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что в воздушном пространстве зоны ответственности могут находиться одновременно до 500 воздушных объектов.

«Поляна-Д4М1» собирает и обрабатывает данные от цифровых РЛС различного диапазона наземного и воздушного базирования, а также от центров управления воздушным движением. Система управляет дежурными силами, ведёт обмен информацией с вышестоящими и взаимодействующими объектами. Комплекс размещен на четырех автомобилях и состоит из пункта боевого управления, командно-штабной машины и двух подвижных электростанций.

Оружейный салон «Армия-2023» проходит в подмосковной Кубинке (парк «Патриот») с 14 по 20 августа. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах заключить на форуме контракты на общую сумму более 433 млрд рублей. Он также рассказал, что в работе салона примут участие чуть менее 1,5 тыс. предприятий, которые представят около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.