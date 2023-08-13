Владивосток, 13 августа, 2023, 08:47 — ИА Регнум. В Приморском крае из-за паводка нарушено электроснабжение. На сегодня без света частично или полностью остаются жители 13 населённых пунктов в трёх муниципалитетах региона. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (ДРСК).

ГУ МЧС России по Приморскому краю

«В настоящий момент без электроснабжения остаются потребители в Октябрьском муниципальном округе (сёла Константиновка, Полтавка, Заречное, Покровка, Синельниково-2, часть села Новогеоргиевка и часть села Чернятино)», ― говорится в сообщении компании.

При этом энергетикам удалось запитать от дизель-генераторных установок часть Новогеоргиевки и Чернятино, а также сёла Утесное, Загородное, Борисовка в Уссурийском городском округе, часть города Уссурийска.

В Хасанском муниципальном районе село Рязановка и посёлок Ромашка также остаются без электроснабжения из-за разлива реки, в этой местности энергетики стараются доставить и подключить генераторыф для бытовой нагрузки.

Также отмечается, что в населённых пунктах трех муниципалитетов начать восстановительные работы пока нельзя из-за сильного подъёма уровня воды и отсутствия проезда.

Днём ранее, 12 августа, электроснабжение полностью восстановили в Чугуевском муниципальном округе, в Надеждинском муниципальном районе (село Тереховка), в сёлах Малиново, Савиновка, Любитовка, Ариадное, Пожига Дальнереченского района.

Всего в устранении последствий паводка ДРСК задействовала 14 бригад численностью 65 человек.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа в Уссурийске произошёл прорыв дамбы, которая должна была сдерживать паводок. После этого МЧС направило в город дополнительные силы.

Непогода привела к тому, что в зоне подтопления в Приморье оказались не менее 543 жилых домов. Кроме того, в регионе затопило 1393 приусадебных территории и 40 участков автомобильных дорог. Подтопления зафиксировали в 17 муниципальных образованиях.

Из лагеря «Мечта», который находится в селе Подгорное Кировского округа, эвакуировали более 170 детей и 30 взрослых из-за паводков в регионе.

Из-за паводка режим ЧС ввели в Красноармейском и Анучинском муниципальных округах, в Михайловском районе и в Лесозаводске, а также Черниговском районе.

В Примгидромете предупредили, что вода в реках западной части Приморского края продолжит подниматься до опасных уровней по крайней мере до 17 августа. В регионе всё это время будет сохраняться угроза подтопления дорог, населённых пунктов, сельхозугодий и мостов. Опасные явления ожидаются на реках Крыловка, Уссури и Большая Уссурка.