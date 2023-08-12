Уссурийск, Приморский край, 12 августа, 2023, 05:41 — ИА Регнум. Прорыв дамбы для сдерживания паводка произошёл в Уссурийске Приморского края. Об этом 12 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу города.

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Уточняется, что из-за сильных осадков произошёл перелив воды через верх дамбы, она начала постепенно разрушаться, а затем произошёл прорыв сооружения.

В Уссурийском городском округе, по данным прокуратуры Приморского края, с начала дня 11 августа выпало 117 мм осадков, при том что месячная норма для края — 120–130 мм. Город стал одним из наиболее пострадавших от ливней населённых пунктов региона. Муниципальные власти сообщили об эвакуации 200 человек из-за наводнения в ночь на 12 августа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Приморском крае введён режим ЧС в Красноармейском и Анучинском, Хорольском и Черниговском муниципальных округах, в Лесозаводске, Надеждинском и Спасском районах, а также в Октябрьском и Яковлевском округах.

Прокуратура Приморского края начала проверку после сообщений о двух пропавших мальчиках, которых 11 августа затянуло в водопропускную трубу во время паводка. Инцидент произошёл, когда дети играли возле дороги в селе Дальзаводское Хорольского муниципального округа.