Уссурийск, Приморский край, 13 августа, 2023, 09:22 — ИА Регнум. В городе Уссурийске Приморского края отмечено снижение общего уровня воды. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе городской администрации по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Общий уровень воды в городе за последний час снизился на 3 см. В дальнейшем ожидается увеличение темпов снижения общего уровня воды», ― говорится в сообщении властей в Telegram-канале.

Уровень воды в реке Раздольной уменьшился на 11 см. При этом отмечено, что подъем уровня воды наблюдается в районах «Междуречье» и «Семь ветров».

Из-за паводка подтоплены районы «Семь ветров», Солдатского озера, парка «Зеленый остров», Автовокзала, район между Пушкинским и Комсомольским мостами.

При этом никаких проблем с питьевой водой в городе не наблюдается. Как заявили в МУП «Уссурийск-Водоканал», предприятие не планирует отключения городской системы водоснабжения. Водопроводная вода пригодна для употребления и приготовления пищи. В администрации добавили, что пока отсутствует дорожное сообщение с Алексей-Никольской, Борисовской, Краснояровской, Пуциловской, Пушкинской сельскими территориями. Сюда организовали лодочную переправу.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа в Уссурийске произошёл прорыв дамбы, которая должна была сдерживать паводок. После этого МЧС направило в город дополнительные силы.

Из-за паводка режим ЧС ввели в Красноармейском и Анучинском муниципальных округах, в Михайловском районе и в Лесозаводске, а также Черниговском районе.

Из-за паводка в 16 муниципальных образованиях Приморского края затоплены 4368 жилых домов, 5654 приусадебных участка, 43 участка автомобильных дорог, 28 населённых пунктов отрезаны от транспортного сообщения. Из зоны подтопления эвакуировали более 2 тысяч человек, 405 из которых дети.

По данным пресс-службы «Дальневосточной распределительной сетевой компании», на утро 13 августа без света частично или полностью остаются жители 13 населённых пунктов в трёх муниципалитетах региона. Накануне электроснабжение полностью восстановили в Чугуевском муниципальном округе, в Надеждинском муниципальном районе (село Тереховка), в сёлах Малиново, Савиновка, Любитовка, Ариадное, Пожига Дальнереченского района.

В Примгидромете предупредили, что вода в реках западной части Приморского края продолжит подниматься до опасных уровней по крайней мере до 17 августа. В регионе всё это время будет сохраняться угроза подтопления дорог, населённых пунктов, сельхозугодий и мостов. Опасные явления ожидаются на реках Крыловке, Уссури и Большой Уссурке.