Москва, 13 августа, 2023, 02:52 — ИА Регнум. Оперативная группа центрального аппарата МЧС России отправилась в Приморский край для координации действий по ликвидации последствий наводнений, обрушившихся на регион из-за прихода тайфуна «Ханун», сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Соответствующее поручение дал министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Александр Куренков.

«По решению главы МЧС России Александра Куренкова в Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с директором Департамента оперативного управления Анатолием Елизаровым для координации работы по ликвидации последствий наводнений», — сказано в сообщении.

Тайфун «Ханун» обрушился на регион несколько дней назад. Больше всего от удара стихии пострадали Уссурийск и западные районы Приморья.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа в Уссурийске произошёл прорыв дамбы, которая должна была сдерживать паводок. После этого МЧС направило в указанный город дополнительные силы.

Непогода привела к тому, что в зоне подтопления в Приморье оказались не менее 543 жилых домов, Кроме того, в регионе затопило 1393 приусадебных территории и 40 участков автомобильных дорог. Подтопления фиксируются в 17 муниципальных образованиях.