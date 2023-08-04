Сторонники и противники бывшего президента США Дональда Трампа 3 августа собрались возле здания суда в Вашингтоне. Экс-глава государства прибыл сюда на заседание по делу о штурме Конгресса в январе 2021 года. Одни манифестанты призывали переизбрать Трампа в 2024 году, другие — требовали посадить по всем обвинениям.

Приготовления к появлению Трампа в суде начались в Вашингтоне ещё на рассвете.

Кадр из видео

Rod Lamkey — CNP/Global Look Press Кортеж бывшего президента США Дональда Дж. Трампа отъезжает от здания суда

Rod Lamkey — CNP/Global Look Press

Некоторые из демонстрантов пришли к зданию суда с транспарантами, содержавшими острую критику Трампа, и призывами осудить его навечно. Другие выкрикивали лозунги в его поддержку.

Один из собравшихся принёс поднял флаг с надписью «Трамп или смерть».

Rod Lamkey

Перед поездкой бывший президент заявил, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия в январе 2021 года и будет считать возможный арест большой честью.

IMAGO Steven Ramaherison

Rod Lamkey/Global Look Press

По данным последних опросов общественного мнения, за Трампа готовы проголосовать около 43% американцев. А по законам США он может быть президентом, пребывая за решёткой. Однако бывший глава Белого дома отказался признать свою вину во вмешательстве в выборы 2020 года и в причастности к штурму Капитолия.

Rod Lamkey — CNP/Global Look Press

IMAGO Steven Ramaherison/Global Look Press

В свою очередь суд вынес решение не арестовывать бывшего президента США. Его отпустили под обязательство о явке и соблюдении законов. Следующее заседание по делу о вмешательстве в выборы назначено на 28 августа.

Rod Lamkey — CNP/Global Look Press

Rod Lamkey — CNP/Global Look Press

Rod Lamkey/Global Look Press

Сам Трамп заявил, что происходящее — это «преследование человека, который лидирует с очень и очень существенным преимуществом на республиканских праймериз и намного опережает Байдена», и что такое преследование политического оппонента «никогда не должно было случиться в Америке».