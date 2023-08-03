Вашингтон, 4 августа, 2023, 00:13 — ИА Регнум. Суд в Вашингтоне 3 августа вынес решение не арестовывать обвиняемого по нескольким статьям политика Дональда Трампа. Его отпустили под обязательство о явке и соблюдении законов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

При этом бывший американский лидер согласился сдаться правоохранителям, если суд признает его виновным по делу о штурме Капитолия в 2021 году.

Следующее заседание по делу о вмешательстве в президентские выборы назначили на 28 августа.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 3 августа прибыл в Вашингтон из своего гольф-клуба в штате Нью-Джерси для участия в судебном заседании по делу о штурме Конгресса в январе 2021 года. Американские телеканалы в прямом эфире транслировали посадку самолёта экс-главы Белого дома в аэропорту пригорода Вашингтона. Он покинул самолёт и не стал общаться с журналистами. Его кортеж сразу направился в суд.

Ранее в обращении к своим сторонникам Трамп заявил, что по трём уголовным делам ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы.

1 августа против Трампа были официально выдвинуты обвинения в попытке помешать утвердить итоги президентских выборов 2020 года в США.

Большое жюри присяжных ранее согласилось с возможностью привлечения Трампа к ответственности по четырём пунктам обвинения — «сговор с целью обмана США», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав».

Сам бывший президент и представители его штаба ранее отмечали, что выдвинутые обвинения не имеют ничего общего с действительностью и являются попыткой действующей администрации повлиять на выборы 2024 года.