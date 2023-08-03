Вашингтон, 4 августа, 2023, 00:57 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп назвал преследованием политического оппонента начавшийся суд над ним.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Это никогда не должно было случиться в Америке. Это преследование человека, который лидирует с очень и очень существенным преимуществом на республиканских праймериз и намного опережает Байдена», — сказал Трамп перед посадкой в самолёт после заседания суда в Вашингтоне.

Политик не стал отвечать на вопросы журналистов. Он сказал лишь, что преследование оппонента происходит из-за невозможности победить его.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа Дональд Трамп отрицал в суде Вашингтона свою вину по делу о вмешательстве в выборы-2020 и штурме Капитолия.

Суд вынес решение не арестовывать обвиняемого по нескольким статьям политика Дональда Трампа. Его отпустили под обязательство о явке и соблюдении законов. При этом бывший американский лидер согласился сдаться правоохранителям, если суд признает его виновным по делу о штурме Капитолия в 2021 году. Следующее заседание суда назначено на 28 августа.

1 августа против Трампа были официально выдвинуты обвинения в попытке помешать утвердить итоги президентских выборов 2020 года в США.