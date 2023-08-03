Вашингтон, 3 августа, 2023, 22:59 — ИА Регнум. Бывший американский президент Дональд Трамп 3 августа прибыл в Вашингтон из своего гольф-клуба в штате Нью-Джерси для участия в судебном заседании по делу о штурме Конгресса в январе 2021 года. В ближайшие часы ему предъявят обвинения.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

Американские телеканалы в прямом эфире транслировали посадку самолёты экс-главы Белого дома в аэропорту пригорода Вашингтона. Трамп покинул самолёт и не стал общаться с журналистами. Его кортеж сразу направился в суд.

Возле здания суда собрались как сторонники Трампа, так и его противники. Одни призывали переизбрать его в 2024 году, другие — посадить по всем обвинениям.

Как сообщало ИА Регнум, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия в январе 2021 года и будет считать возможный арест большой честью.

Против Трампа 1 августа были официально выдвинуты обвинения в попытке помешать утвердить итоги президентских выборов 2020 года в США. Политика вызвали в федеральный суд, он должен явиться туда 3 августа.

Ранее большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента США к ответственности по четырём пунктам обвинения — «сговор с целью обмана США», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав».

Трамп и представители его штаба отмечали, что выдвинутые обвинения не имеют ничего общего с действительностью и являются попыткой действующей администрации повлиять на выборы 2024 года.

В обращении к своим сторонникам Трамп сказал, что по трём уголовным делам ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы. Он призвал вместе с ним «мирно выступить против скатывания Америки в тиранию» и предложил делать пожертвования на его избирательную кампанию.